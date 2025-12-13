運動雲

持續衝擊世界大賽！　藍鳥與總裁夏皮羅續約5年穩定管理核心

▲Mark Shapiro。（圖／達志影像／美聯社）

▲Mark Shapiro。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥13日宣布，球隊總裁暨執行長夏皮羅（Mark Shapiro）與球團達成一份新的5年合約，肯定其長年領導成果，也確立球隊未來數年的經營與競技方向。

現年58歲的夏皮羅於2015年賽季結束後接任藍鳥總裁暨執行長一職，當時前任總裁比斯頓（Paul Beeston）退休；加入藍鳥前，夏皮羅在克里夫蘭球團服務長達24個賽季，其中最後5年擔任球隊總裁，具備深厚的管理與組織經驗。

夏皮羅上任後，藍鳥在球隊建構與營運層面持續推進，於2015年12月延攬曾在克里夫蘭與其共事的阿特金斯（Ross Atkins）出任總經理；阿特金斯目前合約至2026年，管理團隊穩定性被視為藍鳥近年競爭力的重要基石。事實上，夏皮羅本人也曾在2021年1月簽下前一次的5年合約延長。

球隊主席、同時也是母公司羅傑斯通訊（Rogers Communications）執行董事長的羅傑斯（Edward Rogers）在聲明中高度評價夏皮羅的貢獻；他表示，夏皮羅卓越的領導力一直是藍鳥成功的重要推動力量，球團對其持續帶領球隊、延續目前的正向動能感到振奮。

羅傑斯也強調，身為「加拿大之隊」的擁有者，球團將全力提供資源與後勤支援，協助管理團隊打造具備爭冠實力的陣容，目標是將世界大賽冠軍再次帶回加拿大。

藍鳥隊史至今僅曾在1992年與1993年兩度奪得世界大賽冠軍；隨著夏皮羅續任，球隊未來的發展方向與長期競爭藍圖，也被外界普遍看好將持續朝向爭冠目標邁進。

