運動雲

>

《冠軍之路》南紡特映！陳傑憲答謝製作團隊　用電影紀錄棒球人的故事

▲電影冠軍之路 陳傑憲感性答謝製作團隊，用電影紀錄棒球人的故事。（圖／統一球團提供）

▲電影冠軍之路 陳傑憲感性答謝製作團隊，用電影紀錄棒球人的故事。（圖／統一球團提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

今（12日）南紡購物中心華納威秀特別舉辦「冠軍之路」電影特映會，特別邀請統一獅總經理蘇泰安、總教練林岳平、隊長陳傑憲共同出席，並安排球隊後勤人員及本次協助南部地區拍攝的合作夥伴一起參與特映會首播。

電影冠軍之路片長約2小時，充分紀錄從教練團組成、選訓、比賽到達成冠軍榮耀的各項階段不同面向的點滴紀錄，完整看完首映後，大家共同的反應就是「起雞皮疙瘩」，也再次讓我們腦海的記憶重回到一年前的點點滴滴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅總教練林岳平表示：「這個紀錄片真的很特別，把去年從成軍到達成的過程完整呈現，回憶起去年那個時刻每一個決定都是很煎熬、緊繃的，還好最後選手用他們的好表現證明他們自己，其中讓自己印象最深刻的就是對戰韓國莊昕諺的那個決策，好的結果讓我們後續再更多的決策更有信心去好的判斷。」

看完冠軍之路電影後，台灣隊長陳傑憲感性透露，謝謝電影團隊很用心去拍攝這個紀錄片，從每個選手棒球的點滴，除了比賽過程外，還特地到日本、美國取材拍攝，真的感受到導演與團隊的用心，把12強世界冠軍的榮耀能夠透過電影紀錄，這是一件很有意義的事情，期待透過這些棒球人的故事，讓更多人喜歡上棒球運動，邀請大家明年1月1日正式上映，能一起進場感受這部電影的震撼與感動。

統一獅總經理蘇泰安表示：「感謝冠軍之路電影製作團隊，從故事鋪陳、配樂、訪問及故事呈現，真的很有感染力，也串連起兩個棒球世代教練、選手們的夢想與心理層面，夠過每個教練、選手訪問，很真實的呈現身為一個棒球選手面對每一場比賽的不同感受，絕對值得愛棒球的每一位進場感受。」

▲電影冠軍之路 陳傑憲感性答謝製作團隊，用電影紀錄棒球人的故事。（圖／統一球團提供）

▲電影冠軍之路 陳傑憲感性答謝製作團隊，用電影紀錄棒球人的故事。（圖／統一球團提供）

▲電影冠軍之路 陳傑憲感性答謝製作團隊，用電影紀錄棒球人的故事。（圖／統一球團提供）

▲電影冠軍之路 陳傑憲感性答謝製作團隊，用電影紀錄棒球人的故事。（圖／統一球團提供）

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單

林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

快訊／塵埃落定！蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬

快訊／塵埃落定！蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬

魔神樂談約還在溝通中　林立新約進度「順利」至少5年約起跳

魔神樂談約還在溝通中　林立新約進度「順利」至少5年約起跳

NBA首位出櫃球員自揭罹第四期腦癌　柯林斯：不會不戰而降

NBA首位出櫃球員自揭罹第四期腦癌　柯林斯：不會不戰而降

零容忍！法國網球員涉打假球遭重判　禁賽20年並罰221萬元

零容忍！法國網球員涉打假球遭重判　禁賽20年並罰221萬元

曾國城模仿唐從聖　徐乃麟:你哪壺不開提哪壺

熱門新聞

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯

2山本由伸參戰WBC！佐佐木朗希無法打

3悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

4山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

5悍將已交25人保護名單

最新新聞

1UBA最狂砍將誕生　邱群琋單場飆55分

2期許交流　李洋與瑞典駐台代表相見歡

3特攻「心動密令」主題周　PS女孩應援名單曝光

4CPB長沙旺旺黑皮暫緩參賽

5《冠軍之路》南紡特映！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366