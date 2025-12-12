運動雲

勇士大利多！柯瑞確定明復出對灰狼　柯爾：看起來狀況不錯

▲咖哩大神柯瑞轟38分白搭，勇士苦吞近期3連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞正式獲准復出，明日將在主場迎戰灰狼。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因左大腿股四頭肌挫傷缺席 5 場比賽後，確定將在台灣時間13日復出，於主場大通中心迎戰明尼蘇達灰狼。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對「咖哩大神」的回歸相當樂觀，直言「看起來狀況不錯」，也替近期戰力逐漸回溫的灣區軍團再添利多。

37 歲的柯瑞在 11 月 27日對火箭一役受傷後，未隨隊參與近期客場3連戰，而是留在灣區進行復健。勇士在他缺陣期間繳出 3 勝 2 敗成績，並在客場之旅最終戰以 123 比 91 大勝公牛收尾。球團一開始就將對灰狼之戰視為柯瑞的「回歸目標」，隨著他連續兩天完整參與訓練，復出時間正式確定。

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

根據 《ESPN 》記者史雷特（Anthony Slater）報導，柯瑞已於當地時間周三全程參與團隊訓練，並在周四完成球隊相關行程後獲得出賽許可。他也未被列入勇士最新的傷兵名單，他本季至今出賽 16 場，場均可攻下 27.9 分，投籃命中率達 47.1%，仍是聯盟最具威脅性的進攻核心之一。

不過，勇士明日仍非全員到齊。另一位核心大將格林（Draymond Green）因私人事務、資深冠軍長人霍佛德（Al Horford）則因坐骨神經痛，雙雙確定缺席對灰狼的比賽。

曾國城模仿唐從聖　徐乃麟:你哪壺不開提哪壺

