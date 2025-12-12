金鶯簽下阿隆索後下一步？總裁親曝休賽季方向

▲金鶯棒球營運總裁伊利亞斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

巴爾的摩金鶯休賽季動作頻頻，在成功簽下重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）後，球隊高層也釋出進一步補強訊號，金鶯棒球營運總裁伊利亞斯（Mike Elias）近日坦言，球團並不打算就此停手，接下來的補強重點，將更明確地放在投手戰力上。

金鶯老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）過去長期被球迷視為「保守經營」的象徵，但在經歷一個沉寂的冬天與令人失望的2025年球季後，球團方向出現明顯轉變。

金鶯一度全力追逐費城強打舒瓦柏（Kyle Schwarber），最終則以5年1億5500萬美元的大約，成功網羅當代最具長打火力的重砲之一阿隆索，為打線投下震撼彈。

然而這筆重磅簽約只是開始，伊利亞斯近幾周也陸續完成多筆關鍵補強，包括迎回兩屆明星終結者赫斯利（Ryan Helsley），以及補進具長打能力的外野手沃德（Taylor Ward），讓外界重新感受到金鶯在自由市場上的存在感。

伊利亞斯在阿隆索加盟後受訪時表示，野手端仍有調整空間，但談話重心已逐漸轉向投手補強。他透過轉述指出，球團仍會在野手端補進「角色型球員」，但在投手方面，目標更加明確，「會是複數名先發投手」。

儘管阿隆索與游擊新星韓德森（Gunnar Henderson）組成的核心打線令人期待，但金鶯先發輪值的整體穩定度，仍是限制球隊戰力上限的關鍵。2025年球季，金鶯團隊防禦率4.60排名聯盟第26，WHIP1.37與被打擊率0.259同樣名列倒數，投手端戰力落差相當明顯。

伊利亞斯也清楚，不能過度仰賴傷病史不算乾淨的羅傑斯（Trevor Rogers）與布萊德許（Kyle Bradish），若球團願意持續開放預算，金鶯有機會評估包括左投瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）等即戰力人選，或是價格相對合理的老將右投凱利（Merrill Kelly），替輪值注入穩定力量。

過去當球團高層釋出「有意補強」訊號時，金鶯球迷多半抱持保留態度，但阿隆索的加盟，已迫使外界重新審視巴爾的摩的休賽季策略，伊利亞斯似乎終於獲得老闆全力授權，能以更積極姿態投入市場，金鶯下一步動向，也將成為這個冬天的關注焦點。