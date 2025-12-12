運動雲

網羅林安可還沒完　西武監督直言還要找「具長打火力」新洋砲

▲今井達也與高橋光成。（圖／翻攝自X／NekoSuke5_5_2）

記者胡冠辰／綜合報導

NPB西武獅11月22日宣布從中華職棒統一獅隊網羅強打外野手林安可，監督西口文也近期也為球隊來季發展方向定調；面對執教首年成績落差，西口明言，球隊將不再單純依賴「靠守備取勝的棒球」，而是著手強化進攻戰力，並親口透露，球團持續著眼於具長打火力的新外籍野手人選。

談到來季方針時，西口說：「守備當然很重要，但也必須在某種程度上打得出來。」

西口文也於本季走馬上任，迎來一軍監督生涯的第1年。球隊建構以投守為本的戰力架構，先發輪值由今井達也、高橋光成、隅田知一郎等人領銜，終結者交由平良海馬擔綱，守備方面則以游擊手源田壯亮為核心，整體防守力被視為西武的最大武器。

然而戰績卻未能反映投守優勢，西武最終以63勝77敗3和作收，排名聯盟第5；團隊防禦率2.99雖位居聯盟第3，但進攻端表現明顯低迷，全年總得分僅410分、團隊打擊率2成3，兩項數據皆為聯盟最差，也成為球隊戰績難以起色的主因。

除進攻數據墊底外，西武投手戰力結構亦面臨潛在變數；今井達也與高橋光成兩名主力先發，未來因挑戰美職離隊，在此背景下，西口過去便多次表達，球隊必須在打擊端設法彌補投手流失的戰力缺口，並持續強調以進攻補位的必要性。

為了展現改革決心，西口監督具體談及新外籍野手的補強方向，他先是謹慎表示目前還不確定，隨後進一步透露：「我正在請球團幫我找那種會全力揮棒、猛力揮動球棒的選手。」

西口進一步說明，球隊的目標並非中距離打者，而是能夠一棒改變比賽局勢的長打型火力；「不是中距離型打者，而是希望尋找長距離打者類型的選手，目前仍在調查當中。」

目前西武已完成多項野手補強，包括林安可、橫濱DeNA桑原將志，以及日本火腿的石井一成，但球團顯然仍未滿足於現況，持續為進一步強化打線而積極評估新人選。

即將邁入執教第2年的西口文也，對於新賽季的反彈展現出強烈企圖心；在正式宣告告別「守備制勝」單一路線後，西武獅的來季藍圖，也正朝著「以長打帶動勝利」的方向全面轉型。

