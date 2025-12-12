運動雲

零容忍！法國網球員涉打假球遭重判　禁賽20年並罰221萬元

▲法國職業男網球員弗利奧。（圖／截自IG／quentinfolliot）

▲法國職業男網球員弗利奧涉假球。（圖／截自IG／quentinfolliot）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

國際網球誠信機構（International Tennis Integrity Agency，ITIA）今（12）日公布重磅裁決，法國職業男網球員弗利奧（Quentin Folliot）因嚴重違反「網球反腐敗計畫」（Tennis Anti-Corruption Program, TACP），被處以禁賽20年、並裁罰7萬美元（約新台幣221萬元），成為近年網壇最嚴重的打假球案件之一。

ITIA指出，現年26歲的弗利奧在調查中被認定為操縱比賽集團的關鍵核心人物，反腐敗聽證官哈利法（Amani Khalifa）在裁決書中直指，該名球員不僅親自參與比賽操縱，更積極招募其他選手加入犯罪網絡，試圖在職業巡迴賽層級系統性打假球，嚴重破壞賽事公正性。

根據調查內容，弗利奧最高曾於2022年8月登上ATP男單世界排名第488名，涉案期間橫跨2022年至2024年，總計牽涉11場比賽，其中8場為其本人實際出賽，儘管他對所有指控全面否認，但聽證官在今年10月聽證會後，仍裁定其中27項罪名成立。

▲法國職業男網球員弗利奧。（圖／截自IG／quentinfolliot）

相關罪行包括操縱比賽結果、收受賄賂刻意放水、向其他球員提供金錢誘使配合打假球、洩漏內部資訊、串謀腐敗，以及拒絕配合ITIA調查並銷毀證據等。除禁賽與罰款外，弗利奧亦被要求返還超過4.4萬美元的非法所得。

ITIA進一步說明，弗利奧此前已處於暫時停賽狀態，相關刑期將一併計入，禁賽期限將延續至2044年5月16日，屆時他已年滿45歲。此案亦牽連其他5名球員遭到處分，但以弗利奧的禁賽年限最長，顯示監管單位對網球賽事誠信的零容忍立場。

關鍵字： 網球國際網球誠信機構弗利奧

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

NBA首位出櫃球員自揭罹第四期腦癌　柯林斯：不會不戰而降

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

台日都要注意！紅雀火球男歐布萊恩表態願替南韓出戰WBC

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

運動家9700萬網羅洋基棄將萊特　FIP勝ERA、數據顯示「運氣背」

