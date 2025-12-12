隊史全壘打王阿隆索告別大都會：紐約，謝謝你們的愛與嚴苛

▲阿隆索發文告別紐約大都會。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約大都會球迷仍在消化明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）離隊的消息，他日前與巴爾的摩金鶯簽下5年1億5500萬美元合約，讓許多球迷對管理層感到憤怒、對球隊方向充滿困惑，也因失去「北極熊」而倍感心痛，而阿隆索今日透過Instagram發布了告別文，讓球迷情緒變得更複雜。

阿隆索在貼文中寫道，「紐約，謝謝你。」這位5度入選明星賽、同時是大都會隊史全壘打王的球星表示，「過去這些年塑造了我，而這些影響將伴隨我的一生，這座城市要求你付出最好，而我很自豪，我可以回頭看著這段日子，知道自己為穿上那件球衣而全力以赴。」

他接著寫道，「我很幸運能擁有出色的隊友、教練、訓練員、工作人員，以及無數幫助我成為今日這位球員、這位男人的人，我永遠感謝每一位在我旅程中挑戰我、支持我、相信我的人。」

阿隆索也向球迷表達深深的情感，「謝謝你們的熱情，謝謝你們的愛，甚至是來自紐約、那種不可避免的嚴苛愛意，每當比賽開打，謝謝你們始終讓球場電力十足，謝謝你們每當我站上打擊區、每當球飛越全壘打牆時，讓球場跟著震動，你們的能量給了我遠超你們能想像的力量。」

最後他寫道，「你們相信我，也讓我變得更好，愛你們的，北極熊。」