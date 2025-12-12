曾在ALDS棒打老虎王牌斯庫巴爾滿貫砲　皇家與湯瑪斯達成1年約

▲Lane Thomas。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB報導，堪薩斯皇家已與外野手湯瑪斯（Lane Thomas）達成協議，雙方簽下1年、525萬美元的合約；合約仍需通過體檢程序，並包含100萬美元的激勵獎金。

今年30歲的湯瑪斯被視為一名具備「低價反彈潛力」的補強人選，他是一名右打且能勝任中外野防區，正好符合皇家在自由球員市場上，針對外野深度與打線後段火力所設定的補強方向。

皇家原本有意簽下雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski），但後者已於近日根亞特蘭大勇士簽下2年2300萬美元的合約；錯失該目標後，皇家仍持續評估自由市場上的其他選項，湯瑪斯最終成為名單中的重要人選之一。

湯瑪斯過去一年半效力克里夫蘭守護者，表現歷經明顯起伏；他在2024年交易截止日前透過與華盛頓國民的交易加入守護者隊，當時皇家隊也曾對他表達過興趣。

不過，湯瑪斯在轉隊初期狀況低迷，前29場比賽僅繳出0.148打擊率，直到9月才逐漸回溫，單月長打率提升至0.560，並在季後賽關鍵時刻留下代表作。

當時在ALDS第5戰，面對底特律老虎王牌左投斯庫巴爾（Tarik Skubal），湯瑪斯擊出滿貫全壘打，成為守護者晉級ALCS的重要功臣之一；而在ALCS對上紐約洋基的第3戰，他於9局下半擊出二壘安打，隨後諾伊爾（Jhonkensy Noel）擊出追平全壘打，最終守護者在延長10局獲勝。

Cleveland Guardians radio call overlay. What a moment for Lane Thomas with a grand slam off Tarik Skubal. pic.twitter.com/bLc7kRFsHd — Zach (@zoidbergererer) October 12, 2024

然而，傷病成為湯瑪斯近年最大的阻礙，受到右腳足底筋膜炎困擾，他在2025年僅為守護者出賽39場、累積125個打數，並於9月接受手術治療。

在此之前，他也曾在克里夫蘭主場開幕戰遭到觸身球擊中右手腕，造成腕部骨頭挫傷，因此缺陣約一個月；即便能夠上場，湯瑪斯的進攻表現仍未回到理想水準，繳出0.160打擊率、0.518OPS，僅擊出6支長打。