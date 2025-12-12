運動雲

牛棚戰力再升級！小熊簽下米爾納　史奈德小聯盟約到位

▲米爾納（Hoby Milner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊在休賽季持續加速牛棚補強，隨著上季負責後段局數的多名中繼投手於冬天成為自由球員或離隊，補強牛棚戰力與投手深度已成為球團當前最重要的任務之一。

「我們顯然會在這個休賽季再簽下更多中繼投手，」小熊棒球營運總裁霍耶（Jed Hoyer）本週在MLB冬季會議上直言。

根據MLB記者范桑德（Mark Feinsand）報導提及，小熊已與左投米爾納（Hoby Milner）達成一年合約，並與右投史奈德（Collin Snider）簽下一紙小聯盟合約，附帶春訓非名單邀請。

米爾納的合約價值為375萬美元，另含激勵條款；這筆補強是在小熊上月以兩年1450萬美元簽下右投馬頓（Phil Maton）之後完成的。

目前小熊牛棚已流失多名上季成員，包括被交易至金鶯的基特里奇（Andrew Kittredge），以及成為自由球員的凱勒（Brad Keller）、提爾巴（Caleb Thielbar）與波默朗茲（Drew Pomeranz）等人。

「我們還有很多工作要做，才能完成我們的牛棚建構，」小熊總教練康索（Craig Counsell）同樣在冬季會議上表示，「從投手角度來看，你永遠不會對現有配置感到完全滿意。」

34歲的米爾納，將與康索再度攜手；康索於2021至2023年執教釀酒人期間，曾長期指揮這名左腕側投，米爾納生涯最佳表現正是在 2023 年、康索麾下完成，當季出賽73場，繳出1.82的防禦率。

上個賽季，米爾納效力德州遊騎兵，在70.1局中投出58次三振、21次保送，防禦率為3.84；根據Statcast數據，他的滾地球比例達 53.8%，高居聯盟第91百分位。

30歲的史奈德在2024年效力水手期間表現亮眼，調整配球策略、增加四縫線速球與橫掃球使用比例後，在42場出賽中投出1.94的防禦率，三振率達27.8%。

不過2025年，史奈德於24場大聯盟出賽中防禦率升至5.47，且速球均速自前一年的94.2英里下降至92.4英里；該季他也受到傷勢影響，4月被強襲球擊中左膝，6月出現右前臂屈肌拉傷，期間曾回到3A，並於8月遭下放，休賽季成為自由球員。

