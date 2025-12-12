周志豪缺席1個月影響超大！灰熊痛失聯盟最佳淨勝分中鋒

▲灰熊中鋒周志豪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

灰熊本季再度遭遇傷病困境，表現大幅進步的年輕中鋒周志豪（Zach Edey）因腳踝應力性骨折將缺陣至少1個月，對前場戰力造成沉重打擊。

更讓球隊憂心的是，據NBA作家舒曼（John Schuhmann）統計，周志豪本季的「場上-場下淨勝分差」高達26.8分，是全聯盟最佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

灰熊在他上場時，每百回合能贏對手18.3分；而他不在場時，則倒輸8.1分，甚至超越「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、杜倫（Jalen Duren）與戈登（Aaron Gordon）等頂尖前場球員。

周志豪本季僅出賽11場，已繳出場均13.6分、11.1籃板、1.9阻攻與1.1助攻的優異成績，投籃命中率63.3%，罰球命中率78.1%。與上季的9.2分、8.3籃板相比，進步幅度明顯，也延續他上季入選年度最佳新秀陣容的表現。

對灰熊而言，周志豪是本季最具亮點的內線球員，在傷兵頻繁、人員進出不定的情況下扛起更多責任，如今再度進入傷兵名單，使球隊輪替備受考驗。

目前灰熊戰績11勝13敗，暫居西區第9，領先拓荒者2場、獨行俠2.5場，但落後勇士1.5場、太陽2.5場，競爭情勢緊繃。

灰熊將持續調整陣容應對周志豪的缺陣，並備戰下一場在主場迎戰爵士的比賽，周志豪的恢復狀況將成為球隊接下來最關鍵的觀察指標。