NBA首位出櫃球員自揭罹第四期腦癌　柯林斯：不會不戰而降

▲▼NBA首位出櫃球員柯林斯傳出罹患腦瘤。（圖／達志影像／美聯社）

▲前NBA中鋒柯林斯親口揭露罹患第四期膠質母細胞瘤，選擇公開病情正面迎戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前 NBA 中鋒柯林斯（Jason Collins）近日接受《ESPN》專訪，親口揭露自己正與第四期膠質母細胞瘤奮戰，這種被認為是最致命的腦癌之一，來勢極為迅速。這位 NBA 史上首位在現役期間公開出櫃的男同志球員，選擇在歷經一段混亂與治療後，公開說出自己的故事，「任何認識我的人都知道，在這種事上，永遠不要低估我。」

柯林斯的 NBA 生涯長達 13 年，曾效力 6 支球隊。幾個月前，家屬僅對外簡短證實他罹患腦瘤，刻意未說明細節，原因是他當時精神狀態不足以替自己發聲，也讓家人能在混亂中釐清病情。如今他坦言，確診的是第四期膠質母細胞瘤，且惡化速度極快。

他回憶，今年 5 月才剛在德州奧斯汀與摯愛格林（Brunson Green） 結婚，人生正處於幸福高峰，8 月卻因無法專心整理行李，首次錯過早已習慣成行的美網之旅。在那之前的一、兩周，他已出現異常症狀，卻仍選擇硬撐，「我是運動員，除非真的很嚴重。」直到在 UCLA 接受電腦斷層掃描，短短 5 分鐘就被要求轉介專科，他真正意識到事情不對勁。

▲▼NBA首位出櫃球員柯林斯傳出罹患腦瘤。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對最致命腦癌之一，柯林斯以運動員心態不退縮，嘗試前沿治療方式。（圖／達志影像／美聯社）

病情急轉直下。家人描述，短短數小時內，他的清晰思考、短期記憶與理解能力幾乎消失，彷彿成了 NBA 版的《海底總動員》多莉。後續檢查顯示，腫瘤呈「蝴蝶狀」橫跨左右腦半球，無法完全切除，且已侵入影響人格與自我認知的額葉。活檢更指出，腫瘤生長指數高達 30%，若不治療，恐在6 周到 3 個月內致命。

柯林斯形容自己的腫瘤是「九頭蛇」，屬於突變極多、治療困難的「野生型」。他坦言，當醫師向丈夫與家人說明病情時，自己正處於恍惚狀態，幾乎沒有記憶，只知道連最愛的網球都失去興趣，反而沉迷於安靜的韓劇。

他提到，2013 年選擇公開出櫃時，正是因為信任身邊的人，才能以自己的方式說出故事，「那之後的 12 年，是我人生中最美好的時光。」如今再度面對生命關卡，他選擇同樣坦然，「這就是我，這就是我正在面對的事。」

目前柯林斯已接受 Avastin 藥物治療與放射線療程，逐漸走出意識混沌，從被推進治療室到能自行行走。他也積極研究各種可能方案，並前往新加坡接受特殊標靶化療，盼爭取時間等待個人化免疫療法完成。由於腫瘤無法切除，若僅採標準療程，平均存活期約 11 至 14 個月，但他選擇嘗試一條未來可能成為新標準療法的路

面對突如其來的重大打擊，他說身為運動員，自己學會在這種時刻不慌張，「對我來說就像是，『閉嘴，然後去對位 Shaq。』你想要挑戰？這就是挑戰。而在籃球場上，沒有比對位巔峰時期的歐尼爾（Shaquille O'Neal）更大的挑戰了，而我做過。」

當年決定公開出櫃時，他想到電影《魔球》裡的一幕，紅襪老闆亨利（John Henry ）對比恩（Billy Beane ）說，「第一個衝破高牆的人，總是會滿身是血。」他感覺自己又站在那個位置了。

他強調，不會坐視癌症輕易奪走生命，「即使我現在做的這一切沒能救我，我也會感到欣慰，因為它或許能幫助未來某一天被診斷出同樣疾病的人。」如同他過去選擇真實地活著，柯林斯再次站在高牆面前，選擇向前。

