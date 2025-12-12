岡本和真挑戰大聯盟！波拉斯曝15天內動向將明朗

▲波拉斯曝進度！岡本和真挑戰大聯盟 15天內動向將明朗（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

巨人隊主砲岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，進展逐漸明朗。所屬經紀人波拉斯（Scott Boras）11日（台灣時間12日）在冬季會議舉行地奧蘭多受訪時表示，「接下來 15 天內，應該會看到更明確的動向。」

波拉斯日前已透露，岡本在大聯盟球團間獲得高度評價，且不僅被視為一壘手，也有多支球隊以三壘手身分評估他。他進一步指出，「岡本能守多個守備位置（一壘、三壘），同時是能扛起中心打線的打者，球團也充分理解這一點。目前已與多支對他感興趣的球隊進行協商。」

本季休賽季的大聯盟自由市場，與岡本同樣屬於強打型的球員不少，包括同樣透過入札制度挑戰大聯盟的養樂多主砲村上宗隆。近兩日市場也陸續出現重磅合約，國聯打擊雙冠王舒瓦柏（Kyle Schwarber）與費城人達成 5 年1.5億美元合約，而前全壘打王阿隆索（Pete Alonso）也與金鶯簽下 5 年1.55億美元合約，顯示長打火力型打者在市場上仍具高度需求。

同時西武今井達也的波拉斯也提到，兩名選手的入札談判期限都將於年後到期，目前正就合約年限與條件與球團持續溝通。「已經與多支球隊進行這類討論，昨天也有另外兩支球隊加入談判行列。隨著自由市場推進，仍有不少談判空間，會繼續審慎評估條件。」他重申，「未來 15 天內，情勢將會更加明朗。」

岡本本季雖在 5 月因左肘傷勢長期缺陣，但復出後表現依舊亮眼，出賽 69 場繳出打擊率 3 成 27、15 支全壘打、49 分打點、OPS 1.014 的成績。累計 11 個日職球季，生涯出賽 1074 場，打擊率 2 成 77、248 轟、717 分打點、OPS 0.882，曾 3 度拿下全壘打王、2 次打點王，並 3 度榮獲金手套獎，是日職公認攻守俱佳的強打內野手。