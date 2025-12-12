運動雲

>

岡本和真挑戰大聯盟！波拉斯曝15天內動向將明朗

▲讀賣巨人訪台交流賽，岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

▲波拉斯曝進度！岡本和真挑戰大聯盟　15天內動向將明朗（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

巨人隊主砲岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，進展逐漸明朗。所屬經紀人波拉斯（Scott Boras）11日（台灣時間12日）在冬季會議舉行地奧蘭多受訪時表示，「接下來 15 天內，應該會看到更明確的動向。」

波拉斯日前已透露，岡本在大聯盟球團間獲得高度評價，且不僅被視為一壘手，也有多支球隊以三壘手身分評估他。他進一步指出，「岡本能守多個守備位置（一壘、三壘），同時是能扛起中心打線的打者，球團也充分理解這一點。目前已與多支對他感興趣的球隊進行協商。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季休賽季的大聯盟自由市場，與岡本同樣屬於強打型的球員不少，包括同樣透過入札制度挑戰大聯盟的養樂多主砲村上宗隆。近兩日市場也陸續出現重磅合約，國聯打擊雙冠王舒瓦柏（Kyle Schwarber）與費城人達成 5 年1.5億美元合約，而前全壘打王阿隆索（Pete Alonso）也與金鶯簽下 5 年1.55億美元合約，顯示長打火力型打者在市場上仍具高度需求。

同時西武今井達也的波拉斯也提到，兩名選手的入札談判期限都將於年後到期，目前正就合約年限與條件與球團持續溝通。「已經與多支球隊進行這類討論，昨天也有另外兩支球隊加入談判行列。隨著自由市場推進，仍有不少談判空間，會繼續審慎評估條件。」他重申，「未來 15 天內，情勢將會更加明朗。」

岡本本季雖在 5 月因左肘傷勢長期缺陣，但復出後表現依舊亮眼，出賽 69 場繳出打擊率 3 成 27、15 支全壘打、49 分打點、OPS 1.014 的成績。累計 11 個日職球季，生涯出賽 1074 場，打擊率 2 成 77、248 轟、717 分打點、OPS 0.882，曾 3 度拿下全壘打王、2 次打點王，並 3 度榮獲金手套獎，是日職公認攻守俱佳的強打內野手。

關鍵字： 岡本和真大聯盟自由市場波拉斯巨人隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

熱門新聞

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸參戰WBC！佐佐木朗希無法打

2悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

3山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

4山本由伸「無雙」　藍鳥教頭苦笑妙回

5勇士補強不間斷!3年4500萬簽蘇亞雷斯

最新新聞

1運動家9700萬網羅洋基棄將萊特

2悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

3波拉斯曝進度！岡本和真挑戰大聯盟

4道奇評估史庫柏交易？美媒曝最新進度

5山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366