道奇評估史庫柏交易？與老虎確有接觸 美媒曝最新進度

▲老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇連續兩年簽下市場上最頂級的後援投手，日前以3年6900萬美元網羅終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。不過，道奇顯然還沒停手，仍有意持續撼動大聯盟版圖。

《USA Today》名記者奈丁蓋爾（Bob Nightengale）率先披露，老虎在冬季會議期間曾評估交易2025年賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal） 的可能性，並對道奇提出的潛在新秀包裹感到「相當有興趣」，相關傳聞也在冬季會議最後一天浮上檯面。

不過奈丁蓋爾同時指出，史庫柏最終仍極可能留在底特律，原因在於他只剩1年合約控制權，各隊（包括道奇）未必願意為了短期使用權付出未來資產。史庫柏預計在未來進入自由市場後，身價有望突破4億美元。

相關討論在周四進一步升溫。洛杉磯AM570 LA Sports 主播瓦塞（David Vassegh）在《MLB Network》節目中透露，道奇與老虎之間確實進行過實質對話，而老虎方面希望獲得的回報，將比照 2022 年國民送走索托（Juan Soto）給教士的交易規模。

道奇的農場深度與即戰力，被外界認為有能力匹配甚至接近當年索托交易的籌碼，但關鍵仍在於，球團是否願意為史庫柏，交易掉多名已具備大聯盟戰力的年輕球員。

此外，若雙方交易成形，道奇也可能在包裹中加入現有輪值投手。ESPN記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，道奇並不排斥評估右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的交易價值，儘管他一直是各隊高層眼中的頂級戰力人選。在談判條件極端、回報足夠誘人的情況下，他的名字仍可能被老虎提出討論。