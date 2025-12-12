運動雲

>

道奇評估史庫柏交易？與老虎確有接觸 美媒曝最新進度

▲老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇連續兩年簽下市場上最頂級的後援投手，日前以3年6900萬美元網羅終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。不過，道奇顯然還沒停手，仍有意持續撼動大聯盟版圖。

《USA Today》名記者奈丁蓋爾（Bob Nightengale）率先披露，老虎在冬季會議期間曾評估交易2025年賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal） 的可能性，並對道奇提出的潛在新秀包裹感到「相當有興趣」，相關傳聞也在冬季會議最後一天浮上檯面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過奈丁蓋爾同時指出，史庫柏最終仍極可能留在底特律，原因在於他只剩1年合約控制權，各隊（包括道奇）未必願意為了短期使用權付出未來資產。史庫柏預計在未來進入自由市場後，身價有望突破4億美元。

相關討論在周四進一步升溫。洛杉磯AM570 LA Sports 主播瓦塞（David Vassegh）在《MLB Network》節目中透露，道奇與老虎之間確實進行過實質對話，而老虎方面希望獲得的回報，將比照 2022 年國民送走索托（Juan Soto）給教士的交易規模。

道奇的農場深度與即戰力，被外界認為有能力匹配甚至接近當年索托交易的籌碼，但關鍵仍在於，球團是否願意為史庫柏，交易掉多名已具備大聯盟戰力的年輕球員。

此外，若雙方交易成形，道奇也可能在包裹中加入現有輪值投手。ESPN記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，道奇並不排斥評估右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的交易價值，儘管他一直是各隊高層眼中的頂級戰力人選。在談判條件極端、回報足夠誘人的情況下，他的名字仍可能被老虎提出討論。

關鍵字： 道奇老虎史庫柏迪亞茲葛拉斯諾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

【柯P怒轟】怒批賴清德比小英糟糕　柯文哲嗆「被抄家」要黃國昌防備

熱門新聞

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸參戰WBC！佐佐木朗希無法打

2悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

3山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

4山本由伸「無雙」　藍鳥教頭苦笑妙回

5勇士補強不間斷!3年4500萬簽蘇亞雷斯

最新新聞

1運動家9700萬網羅洋基棄將萊特

2悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

3波拉斯曝進度！岡本和真挑戰大聯盟

4道奇評估史庫柏交易？美媒曝最新進度

5山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366