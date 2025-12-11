道奇「西語老師」確定缺席WBC　休季調整原因曝光



▲T.赫南德茲將缺席WBC。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今（11）日傳出將不參加明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC），並已告知多明尼加代表隊總教練普侯斯（Albert Pujols）。

根據記者巴塞（David Vassegh）消息，T.赫南德茲早在2024年球季前便已有累積的身體負荷，因此決定在今年冬天專注調整，婉拒國家隊徵召，期望以健康狀態迎接新賽季。

T.赫南德茲在2023年與道奇簽下價值2350萬美元的1年合約，2024年球季他展現勝負關鍵的火力，繳出34轟、99打點的穩定輸出，並助道奇睽違4年再次奪下世界大賽冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球季結束後，他再次成為自由球員，隨後與道奇簽下3年6600萬美元的新合約，續留洛杉磯。本季T.赫南德茲打擊率0.247，轟出25支全壘打、89分打點，火力依舊位居隊內前段，助道奇順利完成世界大賽二連霸。

不過在守備端，道奇外野整體表現相對疲弱，OAA（Statcast 防守指標）僅排名聯盟第18名，仍有提升空間。

儘管休賽季曾傳出「西語老師」可能被放上交易檯面的討論，總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前明確否認傳聞，強調「T.赫南德茲非常適合我們的球隊」，並表示「以現階段來看，他就是我們的右外野手。」