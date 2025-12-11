萬事達卡宣布合作WBC　中華隊4場東京賽事持卡人可「提前搶購」

運動雲

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊準備挑戰2026年WBC。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

萬事達卡宣布與世界棒球經典賽公司（World Baseball Classic, Inc. (WBCI)）建立官方支付合作夥伴關係，並邀請台灣萬事達卡持卡人前往東京巨蛋，親臨由dip呈獻：2026世界棒球經典賽™ 東京組（2026 World Baseball Classic™ Tokyo Pool presented by dip）現場，感受世界級棒球賽事的魅力。此次合作展現雙方致力為球迷打造無價體驗，並持續於亞太地區及全球拓展棒球運動的影響力與參與度。  

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示：「今年初在台北大巨蛋舉辦的世界棒球經典賽™ 資格賽期間，中華臺北隊上場的四場比賽共有超過14萬人進場觀戰，一同見證中華臺北隊晉級，展現出台灣民眾對運動賽事投入的高度熱情與支持。本次萬事達卡與世界棒球經典賽™ 合作，邀請持卡人親臨東京巨蛋現場感受棒球的魅力，萬事達卡世界之極卡、世界卡、世界商務卡持卡人可優先購買中華臺北隊賽事門票；同時，萬事達卡也攜手國泰世華銀行及COSTCO好市多提供無價體驗，讓持卡人有更多親臨現場熱力應援的機會。」  

世界棒球經典賽™ 匯聚全球頂尖球隊與球星，為全球體壇矚目的焦點國際級賽事之一。2026年世界棒球經典賽™ 將於2026年3月5日至17日在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密等四大城市舉行，來自20個國家的代表隊角逐世界冠軍頭銜。

其中東京組將於3月5日至10日在東京巨蛋登場，萬事達卡作為官方支付合作夥伴，將為台灣持卡人提供獨家禮遇，萬事達卡世界之極卡、世界卡、世界商務卡持卡人可於2025年12月15日至12月19日，於世界棒球經典賽™ 官方預售網站優先購買中華臺北隊與東京組對手澳洲（3/5）、日本（3/6）、捷克（3/7）、韓國（3/8）的賽事門票，每人每卡限購4張，先搶先得。  

此外，為回饋台灣廣大卡友的支持，萬事達卡攜手世界棒球經典賽公司，提供國泰世華銀行萬事達卡持卡人及COSTCO好市多聯名卡卡友無價體驗；國泰世華銀行萬事達卡世界卡持卡人於銀行活動期間內，消費滿額即可取得以小樹點兌換門票資格；COSTCO好市多聯名卡卡友消費滿額且次數達檻即可獲得門票抽獎機會。萬事達卡邀請持卡人親臨現場，感受世界級棒球盛事的震撼！更多活動詳情請參考合作夥伴活動網頁。  

立即前往官方預售網站：https://mstr.cd/3XJ9wLd

萬事達卡活動網頁：https://mstr.cd/4oBMil7    

任何美國職棒大聯盟（MLB™）賽事/活動/表演賽門票之使用，均須遵守該門票適用之標準條款、細則，以及健康安全政策；詳情請參閱 https://www.mlb.com/world-baseball-classic/tickets/terms

關鍵字： 中華隊經典賽WBC萬事達卡

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

