運動雲

>

塞爾提克驚奇東區第3！近10戰8勝　主帥馬茲拉談「坦圖回歸」

▲▼塞爾提克主帥馬茲拉、坦圖。（圖／CFP）

▲塞爾提克主帥馬茲拉、坦圖。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

波士頓塞爾提克本季打出驚奇成績，近5戰全勝、過去10場拿下8勝，目前以15勝9敗暫居東區第3，在此背景下，外界更加關注全明星前鋒坦圖（Jayson Tatum）的傷勢復原進度與回歸時程。

坦圖上季遭遇阿基里斯腱斷裂，本季預計無法上場，不過他近期已恢復部分對抗訓練，包含1對1練習，並在與訓練師Nick Sang的照片中寫下「soon」字樣，引發球迷對他提前復出的想像。

[廣告]請繼續往下閱讀...

塞爾提克在坦圖缺陣期間仍接連擊敗尼克、活塞等東區強敵，展現深度與韌性，也讓外界遐想若陣中再加入健康的主將，球隊戰力將更加完整。

總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）受訪時表示，是否在本球季後段復出，將由坦圖本人與其團隊評估決定，他強調球員健康仍是最優先考量。

「一切都由他決定。」馬茲拉受訪時說明，「他的健康最重要，他的復健流程最重要，你要相信他，相信在他身邊的團隊，我們有很棒的團隊，接下來就是順其自然，一切都從他和他的團隊認為他所處的狀態開始。」

儘管部分醫師與工作人員可能不建議他太快回歸，馬茲拉透露他不會成為阻止坦圖的那個人，「我不會做任何事去阻止他，有比我更高層級的人負責這些決策，那不是我的職責，我的工作是支持他、陪伴他、傾聽他。」

馬茲拉陪伴坦圖經歷了復健過程中許多重要時刻，相對地，坦圖也像是球隊的「額外一名教練」，無論在比賽或訓練時都會指導年輕球員。

「對我來說，我唯一在意的是他的存在感與領導力。」馬茲拉說，「他以不同方式做到這些，他在場邊觀察比賽、在影片會議與隊友溝通、也跟著球隊一起出差。」

至於塞爾提克是否會在球季後半段嘗試讓坦圖重返先發陣容，目前仍不得而知，但無論健康狀況如何，馬茲拉表示，自己很珍惜與這樣一位敬業球員合作。

「說到底，他是我們球隊的一員。」馬茲拉強調，「他正在幫助我們變得更好，其餘的一切都取決於他與他的團隊，而剩下的就是信任他們。」

關鍵字： NBA波士頓塞爾提克坦圖馬茲拉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3金鶯1.55億簽阿隆索！大都會雪上加霜

4味全龍教練團重組

5台灣王牌+1！徐若熙強烈意願想打WBC

最新新聞

1塞爾提克東區第3！主帥談坦圖回歸

2萬事達卡宣布合作WBC！可提前搶購

3當代最狂得分機器　SGA連96場得分20+

4狂勝49分　雷霆挺進NBA盃最終4強

5阿隆索轉戰金鶯　大都會鎖定下一重砲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366