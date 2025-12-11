塞爾提克驚奇東區第3！近10戰8勝　主帥馬茲拉談「坦圖回歸」

▲塞爾提克主帥馬茲拉、坦圖。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

波士頓塞爾提克本季打出驚奇成績，近5戰全勝、過去10場拿下8勝，目前以15勝9敗暫居東區第3，在此背景下，外界更加關注全明星前鋒坦圖（Jayson Tatum）的傷勢復原進度與回歸時程。

坦圖上季遭遇阿基里斯腱斷裂，本季預計無法上場，不過他近期已恢復部分對抗訓練，包含1對1練習，並在與訓練師Nick Sang的照片中寫下「soon」字樣，引發球迷對他提前復出的想像。

塞爾提克在坦圖缺陣期間仍接連擊敗尼克、活塞等東區強敵，展現深度與韌性，也讓外界遐想若陣中再加入健康的主將，球隊戰力將更加完整。

總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）受訪時表示，是否在本球季後段復出，將由坦圖本人與其團隊評估決定，他強調球員健康仍是最優先考量。

「一切都由他決定。」馬茲拉受訪時說明，「他的健康最重要，他的復健流程最重要，你要相信他，相信在他身邊的團隊，我們有很棒的團隊，接下來就是順其自然，一切都從他和他的團隊認為他所處的狀態開始。」

儘管部分醫師與工作人員可能不建議他太快回歸，馬茲拉透露他不會成為阻止坦圖的那個人，「我不會做任何事去阻止他，有比我更高層級的人負責這些決策，那不是我的職責，我的工作是支持他、陪伴他、傾聽他。」

馬茲拉陪伴坦圖經歷了復健過程中許多重要時刻，相對地，坦圖也像是球隊的「額外一名教練」，無論在比賽或訓練時都會指導年輕球員。

「對我來說，我唯一在意的是他的存在感與領導力。」馬茲拉說，「他以不同方式做到這些，他在場邊觀察比賽、在影片會議與隊友溝通、也跟著球隊一起出差。」

至於塞爾提克是否會在球季後半段嘗試讓坦圖重返先發陣容，目前仍不得而知，但無論健康狀況如何，馬茲拉表示，自己很珍惜與這樣一位敬業球員合作。

「說到底，他是我們球隊的一員。」馬茲拉強調，「他正在幫助我們變得更好，其餘的一切都取決於他與他的團隊，而剩下的就是信任他們。」