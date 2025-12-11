《玩命關頭》台裔導演執導水原一平影集！誰演大谷、水原掀熱議

▲大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國《洛杉磯時報》披露，一部以「大谷翔平前翻譯水原一平涉賭醜聞」為題材的全新影集，歷經約 18 個月的提案與洽談，終於獲得美國付費頻道 Starz同意，正式進入製作開發階段。該影集由知名製作公司獅門電視（Lionsgate Television） 操刀。

Starz與HBO、Showtime 並列美國主要付費頻道，以題材大膽、風格鮮明的原創劇聞名。這次的影集將聚焦水原一平因巨額賭債，涉嫌從大谷翔平帳戶不法挪用1600萬美元的事件，預計以信任、背叛與名利陷阱為核心主題進行改編。

製作團隊包括曾以舞台劇《摩門經》、《陽光下的葡萄乾》獲東尼獎肯定的製作人德爾曼（Scott Delman）、以及體育記者艾伯特·陳（Albert Chen）。陳受訪時表示：「這是自羅斯（Pete Rose）以來，MLB 最大規模的賭博醜聞，而事件中心人物，是聯盟最倚重的超級球星。我們希望深入呈現這段故事背後的信任與背叛。」

《好萊塢報導者》指出，此企劃在推案時曾遭遇阻力，原因是多家握有 MLB 轉播權的大型媒體，如迪士尼、華納兄弟、Apple、Netflix、Comcast 等公司，都擔心題材敏感、恐影響與 MLB 的合作關係而選擇按兵不動。反觀與 MLB 利害關係較小的 Starz，在較少政治與產業包袱下，最終接手了這項計畫，也使影集正式得以啟動。

該影集將由《玩命關頭》系列聞名的台裔導演林詣彬（Justin Lin） 擔任導演。消息一出，日本社群平台瞬間熱議：「誰來演水原？」「有哪位演員能飾演大谷？」

由於林詣彬曾執導《玩命關頭 X3：東京甩尾》，日本網友戲稱可「延伸『玩命關頭』宇宙」，猜測妻夫木聰（曾在該片客串帥氣發令員）可能成為選角人選之一。 也有人認為，因故事涉及賭博，主演《賭博默示錄 Kaiji》系列的藤原龍也似乎也很適合。甚至有網友搞笑建議「會不會是大黑馬雷薩拉蒙RG？」因為他曾在水原醜聞爆發前模仿過水原一平。

不過最難選的角色仍是「大谷翔平」。身高超過 190 公分、還需要能演出投打二刀流的動作戲，讓不少人苦惱不已。有人甚至直接敲碗，「那就由大谷本人來演吧！」