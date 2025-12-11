哈利伯頓復健支持者！竟是綠衫軍一哥坦圖與鵜鶘莫瑞

運動雲

▲溜馬哈利伯頓、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓因阿基里斯腱受傷正在復健中。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

印第安納溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）持續從阿基里斯腱撕裂傷勢復原，他也在復健過程中向2位曾遭遇類似重傷的NBA球星尋求協助，坦言2人幫助極大，分別是波士頓塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）以及紐奧良鵜鶘後衛莫瑞（Dejounte Murray）。

哈利伯頓在上季總冠軍賽G7對雷霆時遭遇嚴重傷勢，該場比賽也是他職涯至今最關鍵的一戰，阿基里斯腱撕裂通常意味著整季報銷，也直接導致溜馬本季陷入困境，戰績僅有6勝18敗，與上季闖進總冠軍賽的表現相距甚遠。

儘管如此，隨著治療技術進步，阿基里斯腱傷勢已不再被視為球員生涯的絕對轉捩點，哈利伯頓也提到，他在復原過程中並非孤軍奮戰，坦圖與莫瑞的經驗成為他重要依靠。

▲▼塞爾提克坦圖、尼克布朗森、布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖也因阿基里斯腱傷勢正在復健中。（圖／達志影像／美聯社）

「最好的部分，就是有可以依靠的人。」哈利伯頓受訪時說，「我不是唯一遇到這種情況的球員，坦圖對我幫助很大，莫瑞也對我很重要，他其實不是我之前就熟識的人，但我們現在常常聊天，他也會一直關心我的狀況。」

目前溜馬戰績僅為6勝18敗，這與他們上季50勝、一路打進總冠軍賽並將雷霆逼入G7的氣勢可說天差地遠，但隨著哈利伯頓預計下季以完整狀態回歸，溜馬依然有夢可追。

關鍵字： NBA哈利伯頓坦圖莫瑞

