2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

▲2026世界棒球經典賽（WBC）海外抽選今晚開始登記。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火倒數點燃，中華隊確定前進東京巨蛋與日本、南韓等勁旅同組較勁，備受球迷關注的C組賽程與東京巨蛋門票資訊也陸續出爐。

主辦單位今（10）日同步公布「海外抽選」細節，台灣球迷將迎來一波關鍵搶票窗口，若順利抽中，就有機會在現場見證中華隊與大谷翔平等球星正面交鋒。

中華隊前進東京巨蛋 C組與日韓同組拚八強

2026年世界棒球經典賽預定於2026年3月5日至17日舉行，本屆會內賽共有4個分組，分別在美國、波多黎各與日本三地開打。分組情況如下：

組別 隊伍 比賽地點 A組 加拿大、巴拿馬、古巴、波多黎各、哥倫比亞 波多黎各 聖胡安席然畢松球場 B組 英國、墨西哥、義大利、美國、巴西 美國休士頓 大金球場 C組 澳洲、日本、捷克、南韓、中華隊 東京 東京巨蛋 D組 多明尼加、荷蘭、以色列、委內瑞拉、尼加拉瓜 美國邁阿密 龍帝霸棒球場

中華隊落腳C組，將在東京巨蛋與地主日本隊，以及南韓、澳洲、捷克同場較量，分組前2名可晉級八強。

C組賽程一覽 中華隊首戰對澳洲、6日晚場遭遇日本

日期（台灣時間） • 對戰組合 比賽場地 2026年3月5日 G1：中華隊vs.澳洲G2：捷克vs.韓國 東京巨蛋 2026年3月6日 G3：澳洲vs.捷克G4：日本vs.中華隊 東京巨蛋 2026年3月7日 G5：中華隊vs.捷克G6：韓國vs.日本 東京巨蛋 2026年3月8日 G7：中華隊vs.韓國G8：澳洲vs.日本 東京巨蛋 2026年3月9日 G9：韓國vs.澳洲 東京巨蛋 2026年3月10日 G10：捷克vs.日本 東京巨蛋

對台灣球迷而言，中華隊首戰就要面對實力不俗的澳洲，隔天晚場則在主場氣氛最濃厚的時段對上日本，後兩戰分別碰上捷克與南韓，整體節奏與休息日安排相對友善。

宮崎官辦熱身賽 中華隊對決歐力士、軟銀二軍

在東京巨蛋開打前，WBC官方已於9月底公布官辦熱身賽賽程，中華隊將先前往日本宮崎進行調整：

日期（台灣時間） 對戰組合 比賽場地 2026年3月2日(上午10點) 歐力士二軍(一壘側) VS 中華隊(三壘側) SOKKENスタジアム (日本宮崎) 2026年3月3日(上午10點) 軟銀二軍(一壘側) VS 中華隊(三壘側) SOKKENスタジアム (日本宮崎)

東京巨蛋售票資訊 海外抽選今18時開放

針對C組東京巨蛋賽事，世界棒球經典賽日本官網已公布詳細票價架構，並區分「日本出賽場次」與「非日本出賽場次」。其中非日本隊出賽的部分，最低票價約為新台幣618元起，對希望以較親民價格進場的球迷來說相當具有吸引力。

本次售票大致分為日本本地預購、會員抽選與一般販售，同時也開放海外抽選管道供國外球迷參與。與中華隊最直接相關、也最具機會的購票方式，是即將開跑的「海外抽選」：

海外抽選（台灣時間）

抽票登記期間： 2025年12月12日（五）18:00 至 12月15日（一）05:00

抽選結果公布： 2025年12月17日（三）11:00

每位申請者最多可購買4張門票

付款方式：僅限信用卡

取票方式：電子票將以Email寄送

抽選網址：eplus.tickets/wbc/

在本地市場部分，日本出賽場次的套票已自10月起優先提供讀賣巨人季票會員與特定資格者抽選，包括「日本4戰通票」及「C組10場全套通票」等選項；11月起陸續開放讀賣巨人會員分階段抽選單場門票。一般民眾購票則將於2026年1月15日19時起依序開賣。

值得一提的是，大會也規畫中華隊及南韓隊應援區域，提供啦啦隊站立應援的內野指定席特定區塊，預期屆時應援氣氛將相當熱烈。