3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

▲劉昱言。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

三度遭到球隊釋出的左投劉昱言不輕言放棄，而同樣被桃猿戰力外的 22 歲賴知頎也持續自主訓練，積極尋求延續職棒生涯的機會。

劉昱言去年前往美國 Driveline 訓練中心強化自己，經過六週訓練後的檢測顯示確實有明顯進步。今年他在一軍曾於 6 月出賽 7 場、累計 5.1 局，繳出防禦率 1.69；二軍則出賽 32 場、累計 22.2 局，防禦率 4.76。

雖然今年再度遭到桃猿戰力外，生涯已三度被釋出，但他仍未放棄希望，持續投入自主訓練，目前不強求球速，正進行大重量訓練與投球機制調整，全力為明年球季做準備。

賴知頎自 2021 年起效力樂天桃猿，2023 年曾登上一軍出賽 3 場，本季在二軍出賽 22 場、累計 15 局，防禦率 14.40。賽季尾聲收到戰力外通知後，他仍持續規劃訓練計畫，維持球季強度與身體狀態。

賴知頎採四分之三側投，直球最快球速仍能突破 145 公里，目前也正在備戰新賽季，並積極尋求加盟其他球隊的可能性。據了解，已經有球隊向他發出測試邀請。賴知頎表示：「目前與訓練師持續密切合作，希望能再有舞台延續自己的職棒生涯。」