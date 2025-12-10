運動雲

>

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

▲大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz） （圖／達志影像／美聯社）

▲大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz） （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊又一驚天補強！三度入選明星賽的「守護神」迪亞茲（Edwin Díaz）確定加盟，與道奇簽下震撼全聯盟的3年6900萬美元（約21.48億台幣）大約，刷新MLB後援投手平均年薪紀錄。

原效力於紐約大都會的迪亞茲，本季選擇跳脫原先 5年1.02億美元合約，成為自由球員。大都會曾向他提出一份1年2202.5萬美元的合格報價，但遭拒絕。隨著迪亞茲確定前往洛杉磯，大都會將獲得第四輪後的選秀補償籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

迪亞茲是今年自由市場上評價最高的牛棚戰力，據報導，他曾吸引多倫多藍鳥隊高度興趣，但最終仍由積極補強的道奇搶下。 31 歲的迪亞茲過去6個球季效力大都會，累積 144 次救援、538 次三振，是聯盟最具壓制力的終結者之一。

2025球季，他繳出6勝3敗、防禦率1.63的亮眼成績，28次救援在國聯排名第5。根據Baseball Savant數據，他的揮空率（41.5%）與三振率（38%）皆位於聯盟前1%等級，堪稱「打者惡夢」。其表現也讓他生涯第三度獲得NL最佳救援投手。

迪亞茲的加入，將大幅鞏固道奇牛棚後段戰力。今年加入後援角色的史考特（Tanner Scott）在首季表現不穩，而2023、2024年擔任終結者的菲利普斯（Evan Phillips）則在季後遭到不續約（non-tender），道奇急需新的守護神。迪亞茲的加盟，可望立即填補關鍵缺口，強化球隊連霸冠軍的深度。

關鍵字： 道奇迪亞茲MLB終結者自由球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

遇見Julia更踏實！陳晨威秘密籌備求婚多時　預計年底完成登記

遇見Julia更踏實！陳晨威秘密籌備求婚多時　預計年底完成登記

經典賽雙狀元合體？王維中成悍將補強熱門人選　球團回應了

經典賽雙狀元合體？王維中成悍將補強熱門人選　球團回應了

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門新聞

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

遇見Julia更踏實！陳晨威秘密籌備求婚多時　預計年底完成登記

經典賽雙狀元合體？王維中成悍將補強熱門人選　球團回應了

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全確定加盟上海正大龍

2陳晨威求婚細節曝光！預計年底登記

3傳王維中成悍將補強　球團回應了

4釀酒人送走守護神？洋基、大都會詢價

5曾放話「輸台灣就轉投手」　辰己涼介FA行情暴跌

最新新聞

1道奇3年6900萬搶下迪亞茲破紀錄！

2釀酒人送走守護神？洋基、大都會詢價

341歲不老傳說！崔炯宇打擊率3成韓職金手套　FA回老東家三星哽咽

4韓職宋成文生涯10年首奪金手套

5阪神佐野大陽加薪30萬日圓

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

【南迴搞軌案主謀出獄】李泰安回老家低調生活　當工程老闆「不再吊兒郎當」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366