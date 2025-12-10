震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

▲大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz） （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊又一驚天補強！三度入選明星賽的「守護神」迪亞茲（Edwin Díaz）確定加盟，與道奇簽下震撼全聯盟的3年6900萬美元（約21.48億台幣）大約，刷新MLB後援投手平均年薪紀錄。

原效力於紐約大都會的迪亞茲，本季選擇跳脫原先 5年1.02億美元合約，成為自由球員。大都會曾向他提出一份1年2202.5萬美元的合格報價，但遭拒絕。隨著迪亞茲確定前往洛杉磯，大都會將獲得第四輪後的選秀補償籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

迪亞茲是今年自由市場上評價最高的牛棚戰力，據報導，他曾吸引多倫多藍鳥隊高度興趣，但最終仍由積極補強的道奇搶下。 31 歲的迪亞茲過去6個球季效力大都會，累積 144 次救援、538 次三振，是聯盟最具壓制力的終結者之一。

2025球季，他繳出6勝3敗、防禦率1.63的亮眼成績，28次救援在國聯排名第5。根據Baseball Savant數據，他的揮空率（41.5%）與三振率（38%）皆位於聯盟前1%等級，堪稱「打者惡夢」。其表現也讓他生涯第三度獲得NL最佳救援投手。

迪亞茲的加入，將大幅鞏固道奇牛棚後段戰力。今年加入後援角色的史考特（Tanner Scott）在首季表現不穩，而2023、2024年擔任終結者的菲利普斯（Evan Phillips）則在季後遭到不續約（non-tender），道奇急需新的守護神。迪亞茲的加盟，可望立即填補關鍵缺口，強化球隊連霸冠軍的深度。