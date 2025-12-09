運動雲

新北國王聖誕主題週！首屆球迷三分球大賽　冠軍獎金1萬元

▲▼新北國王攜手王道銀行推出「王道銀行聖誕主題週」。（圖／新北國王提供）

▲新北國王攜手王道銀行推出「王道銀行聖誕主題週」。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王將於12月20日、21日主場攜手王道銀行推出「王道銀行聖誕主題週」，兩日分別迎戰桃園台啤永豐雲豹與新北中信特攻，為球迷打造節慶氣氛滿載的籃球週末。

主題週活動中將推出新北國王首屆「三分球大賽」，邀請球迷走進新莊城堡展現射手風采，爭奪由王道銀行提供的一萬元冠軍獎金(刷卡金)。即日起至12月12日開放徵件，只要於 IG Reels 上傳一分鐘內投進最多三分球的影片並標記新北國王 IG，即有機會入選，在兩日比賽中場於主場現場比拚，一決高下。

商品部同步規劃「禁衛軍 XMAS LUCKY DRAW」，讓主場化身聖誕交換禮物現場。球迷只要在新北國王官方商店單筆消費滿3,000元，即可獲得一次抽獎資格，有機會抽中球員精心準備的聖誕禮物，增添拆禮物的驚喜。活動將於12月20日登場，限量20份，使用王道新北國王聯名卡消費還可再加碼一次抽獎機會，把聖誕好禮帶回家。

此外，王道銀行也舉辦「傳奇榮耀 抽皇家級簽名籃球」活動，自即日起至2025年12月31日止，持王道銀行新北國王聯名卡至任一通路刷卡一般消費，單筆刷卡金額滿新台幣1,000元，即可獲得一次抽林書緯和李愷諺等球員個人專屬簽名籃球的機會，抽獎機會可累計且無上限，共將抽出3位幸運卡友，各可獲乙顆球員簽名籃球，邀請禁衛軍們一起歡度聖誕佳節。

兩日賽前也將安排集美國小弦樂團（12/20）與福和國中管弦樂團（12/21）帶來聖誕演出，新莊二樓環廊打造「國王聖誕美食市集」，營造悠閒且充滿節慶氛圍的球場體驗。此外，New Taipei Queens 也將於兩日下午1點至1點半舉辦聖誕簽名見面會，與球迷近距離互動，共度歡樂聖誕週末。

關鍵字： TPBL新北國王

