例行賽最多救援失敗！道奇相信史考特上季「是例外」：可能不健康

洛杉磯道奇在奪下2連霸後，後援投手史考特（Tanner Scott）的定位再度成為球迷關注焦點，儘管史考特在2025年飽受傷病困擾，例行賽更成為聯盟最多救援失敗，投出遠低於生涯水準的表現，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日仍公開力挺他，認為新年度有望迎來反彈。

史考特今年世界大賽因下半身膿瘍接受處置而缺席，當時消息傳出反讓部分球迷鬆了一口氣，而2025年期間，他多次坦言心態低迷，甚至形容「棒球好像討厭我」，道出整季掙扎的無力感。

道奇雖然最終靠佐佐木朗希、崔南（Blake Treinen）等人輪流擔任終結者，成功克服牛棚的不穩，但外界普遍認為球隊應該在2026年尋求一位全新終結者。

然而，羅伯斯的最新發言似乎暗示球隊並未完全放棄史考特，並相信他仍有重返高壓角色的能力。羅伯斯表示，「我仍然覺得去年對史考特來說是個例外的賽季，我不是說他非得成為固定終結者，但我覺得他明年會進步很多。」

他接著說，「史考特有一些身體上的狀況需要處理，有些外界知道、有些外界不知道，但我認為增加一位能投高張力情況的後援從來不是壞事。」

羅伯斯說，「我認為他對自己的身體狀況隱瞞了一些事，我想他轉來洛杉磯後，他覺得所有可能出錯的事都出錯了，我覺得他真的非常努力，他太有天分了，而他過去的成績完全不像去年那樣。」

「所以我認為那是個例外的球季，他有些狀況讓他整年都覺得不太對，雖然有些時刻看起來還行，他自己也覺得還好，但他始終沒有真正舒服過，不過他從不會把這當成藉口。」羅伯斯最後總結，「現在有了一個完整的休賽季來準備2026年，他明年會帶著使命感踏上球季。」