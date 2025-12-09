運動雲

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

▲▼ 道奇佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希是否出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）出現重大進展。美國棒球記者羅梅洛（Francys Romero）爆料，佐佐木朗希已入選日本隊35人名單，消息一出，美國各大媒體接連跟進報導，引發熱烈討論。

依規定，各參賽國須在本月3日前提交35人預備名單，並將於明年2月確定最終30人正式名單。羅梅羅轉述消息指出，「佐佐木朗希已入選WBC預備名單，根據內部消息，他進入最終名單並不存在太大問題。」

佐佐木朗希本季是大聯盟新人年，不過因右肩夾擠，自5月上旬一路傷停至9月中旬。復出後轉任牛棚角色，並隨隊拿下世界大賽冠軍，但他下季預計將重新挑戰先發輪值，若再參與WBC，勢必牽動春訓與調整進度。

對於佐佐木可能出戰WBC，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前曾表達保留態度，他在5日播出的ABEMA節目《早安羅伯斯》中直言，「如果朗希真的在WBC登板，我會感到很驚訝。他才剛傷後復出，要那麼快調整成先發投手並不容易。」

正因如此，羅梅洛的爆料更顯震撼。美國「FOX Sports」第一時間轉發速報。並指出，先前也曾傳道奇原本有可能介入、阻止佐佐木代表日本出賽，主因是他今年曾待在60天傷兵名單。

然而，若真如此行動，勢必會引發日本方面的強烈反彈。畢竟，道奇近年已在日本建立起極高人氣，幾乎成為當地最受歡迎的MLB球隊之一，若因此影響與佐佐木之間的關係，將得不償失。

佐佐木朗希曾隨日本隊征戰2023年世界棒球經典賽，並成功奪下金牌。當時繳出1勝0敗、防禦率3.52、7.2局送出11次三振的成績。

關鍵字： 佐佐木朗希世界棒球經典賽WBC日本隊道奇

