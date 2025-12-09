達比修有二度右肘手術　新任教頭仍看好：他一定會回到球場

▲教士達比修有。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟冬季會議8日（台灣時間9日）於美國佛州奧蘭多開幕，教士隊新任總教練史坦門（Craig Stammen）受訪時談到右肘動刀、2026年整季將報銷的日籍強投達比修有，仍給予高度肯定，直言「他一定能夠再回到球場」。

達比修今季飽受右肘發炎困擾，直到7月才迎來本季初登板，最終留下5勝5敗、防禦率5.38的成績。由於手術後復健期約需12至15個月，2026年預料無法復出，最快也要等到2027年賽季才能回到球場。

史坦門談到達比修時表示，「關於他，我相信不管發生什麼事都不會讓人感到意外，他在這個聯盟完成過無數驚人的成就。」

他進一步盛讚達比修的能力，「他幾乎能模仿任何投手的投球動作，甚至可以左投進牛棚，也能用左手投曲球，真的是非常不可思議的選手，多年來始終維持高水準的表現。」

史坦門在2022年退休後，連續3年於教士球團選手發展部門擔任特別助理，對達比修的訓練態度與自律相當熟悉。他強調，「以他投入的努力、清晰的思維，以及每天訓練的嚴謹程度來看，我相信他一定能克服這次傷勢。未來是否繼續選手生涯，最終仍取決於他與家人的決定，但就我個人而言，我對他能夠復出深具信心。」