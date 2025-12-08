美媒披露洋基補強方案！大物瓊斯包裹換前賽揚　代價是否過高惹議

▲阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在本休賽季仍積極尋求補強先發輪值，近期出現一筆引發討論的交易方案，以兩名頂尖新秀換取前賽揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）；《The Athletic》資深記者鮑登（Jim Bowden）提出，若洋基在自由市場未能成功補進首選先發，阿坎塔拉將會是一名「極具適配性」的選項。

這項提案指出，洋基可能會以排名第4的外野新秀瓊斯（Spencer Jones）與排名第12的游擊手肯特（Kaeden Kent）向馬林魚換取阿坎塔拉。

鮑登在分析中寫道：「這筆交易會在洋基簽下塔克（Kyle Tucker）或重新簽回貝林傑（Cody Bellinger）後立即啟動，阿坎塔拉將坐鎮洋基先發輪值。」

他進一步說：「馬林魚隊能得到瓊斯，全聯盟最具吸引力的力量＋速度型新秀之一，以及肯特這名2025年第三輪的選秀球員，他同時是入選名人堂Jeff Kent的兒子。」

阿坎塔拉今年30歲，2025年投出5.36防禦率（生涯最差），但在季末7場比賽繳出亮眼的2.83防禦率，展現一定回穩跡象；儘管他曾在2022年奪下國聯賽揚獎，仍具明星號召力，但要用兩大新秀換取其當前狀態，外界認為代價可能偏高。

洋基目前有多名主力投手等待傷後歸隊，包括羅冬（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）以及王牌柯爾（Gerrit Cole），3人都預計在開季後陸續回到陣中；阿坎塔拉若加入，主要任務是支撐球季初期的輪值。

在新球季開幕時，洋基現階段的可用先發選項包含施利特勒（Cam Schlittler）、弗萊德（Max Fried）、沃倫（Will Warren）與雅布羅（Ryan Yarbrough），球團仍希望能再補進一名可靠先發。

洋基內部對瓊斯評價極高。球隊在7月底交易大限中，除了匹茲堡海盜王牌斯金斯（Paul Skenes），洋基拒絕以瓊斯換取任何球員；不過，瓊斯的高三振率讓球隊擔心其攻擊能力在升上大聯盟後可能無法順利轉化。

這樣的隱憂將影響他的交易價值，而洋基可能考量繼續保留他的長打潛力，尤其當今冬無法簽下塔克或貝林傑時，更可能選擇等待瓊斯在春訓的表現。

若洋基最終願意放手瓊斯，他們可能會尋求「更高上限」的回報；以球隊需求而言，他們需要一名至少能穩定撐到夏季的可靠投手，而目前阿坎塔拉或許尚不足以承擔這個角色。

據報導，洋基預計將大力追求日本先發今井達也；若在競逐中失利，鮑登最後認為，交易阿坎塔拉將成為洋基備案方案之一。