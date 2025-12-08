運動雲

>

美媒披露洋基補強方案！大物瓊斯包裹換前賽揚　代價是否過高惹議

▲阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在本休賽季仍積極尋求補強先發輪值，近期出現一筆引發討論的交易方案，以兩名頂尖新秀換取前賽揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）；《The Athletic》資深記者鮑登（Jim Bowden）提出，若洋基在自由市場未能成功補進首選先發，阿坎塔拉將會是一名「極具適配性」的選項。

這項提案指出，洋基可能會以排名第4的外野新秀瓊斯（Spencer Jones）與排名第12的游擊手肯特（Kaeden Kent）向馬林魚換取阿坎塔拉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鮑登在分析中寫道：「這筆交易會在洋基簽下塔克（Kyle Tucker）或重新簽回貝林傑（Cody Bellinger）後立即啟動，阿坎塔拉將坐鎮洋基先發輪值。」

他進一步說：「馬林魚隊能得到瓊斯，全聯盟最具吸引力的力量＋速度型新秀之一，以及肯特這名2025年第三輪的選秀球員，他同時是入選名人堂Jeff Kent的兒子。」

阿坎塔拉今年30歲，2025年投出5.36防禦率（生涯最差），但在季末7場比賽繳出亮眼的2.83防禦率，展現一定回穩跡象；儘管他曾在2022年奪下國聯賽揚獎，仍具明星號召力，但要用兩大新秀換取其當前狀態，外界認為代價可能偏高。

洋基目前有多名主力投手等待傷後歸隊，包括羅冬（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）以及王牌柯爾（Gerrit Cole），3人都預計在開季後陸續回到陣中；阿坎塔拉若加入，主要任務是支撐球季初期的輪值。

在新球季開幕時，洋基現階段的可用先發選項包含施利特勒（Cam Schlittler）、弗萊德（Max Fried）、沃倫（Will Warren）與雅布羅（Ryan Yarbrough），球團仍希望能再補進一名可靠先發。

洋基內部對瓊斯評價極高。球隊在7月底交易大限中，除了匹茲堡海盜王牌斯金斯（Paul Skenes），洋基拒絕以瓊斯換取任何球員；不過，瓊斯的高三振率讓球隊擔心其攻擊能力在升上大聯盟後可能無法順利轉化。

這樣的隱憂將影響他的交易價值，而洋基可能考量繼續保留他的長打潛力，尤其當今冬無法簽下塔克或貝林傑時，更可能選擇等待瓊斯在春訓的表現。

若洋基最終願意放手瓊斯，他們可能會尋求「更高上限」的回報；以球隊需求而言，他們需要一名至少能穩定撐到夏季的可靠投手，而目前阿坎塔拉或許尚不足以承擔這個角色。

據報導，洋基預計將大力追求日本先發今井達也；若在競逐中失利，鮑登最後認為，交易阿坎塔拉將成為洋基備案方案之一。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

婚紗照曝光！台美混血費爾柴德迎娶最愛　林家正留言祝賀

婚紗照曝光！台美混血費爾柴德迎娶最愛　林家正留言祝賀

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

終結紅牛王朝！諾里斯「2分之差」奪F1世界冠軍　麥拉倫新王誕生

終結紅牛王朝！諾里斯「2分之差」奪F1世界冠軍　麥拉倫新王誕生

林書逸加盟悍將！黃袍改披藍袍　林威助昔日帶過他

林書逸加盟悍將！黃袍改披藍袍　林威助昔日帶過他

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

熱門新聞

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

婚紗照曝光！台美混血費爾柴德迎娶最愛　林家正留言祝賀

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦勇士隊史最強洋將　辛特力回鍋

2獅隊要求富邦本週交25人名單

3道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

4老虎王牌要被挖走？

5婚紗照曝光！費爾柴德迎娶最愛

最新新聞

1林倪安發布10點聲明、將對匿名爆料者提告

2美媒披露洋基補強方案！

3激似IU崔洪邏加盟洋基工程亮相時間曝

4雷霆狂贏15連勝　爵士主場被打到冒煙

5中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【兩柴在吵架】柯基夾中間：你們可別咬偏惹餒OAO

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

杜汶澤見台灣封鎖小紅書　曝「沒用過」：我對紅色過敏

【8歲兒涉校園霸凌】賴瑞隆：會讓孩子離開學校「提到兒子哽咽哭了」

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366