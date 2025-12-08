運動雲

前韓職團長：王彥程是開拓台灣市場開端　自曝2010曾差點簽潘威倫

▲▼王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

▲王彥程加盟韓職韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣，是最適合的第一站。開始就是成功的一半。」前 SSG 球團代表柳善圭在《Bizball》專欄撰文表示，隨著台灣左投王彥程加盟韓華，「他的加入，就是韓職開拓新海外市場的起點。」還曝當年差點簽潘威倫的插曲。

韓職明年首次導入「亞洲外援」，目前已有 LG、斗山、SSG、KT、韓華、三星 6 隊公布名單，其中僅韓華簽下台灣投手王彥程，其餘多為日本球員。柳善圭坦言，他在制度公布後最關注的就是「會有多少台灣選手登上韓職」。

他指出，台灣若有球員在韓職出賽，不僅能推動韓台棒球比較討論，也有機會在台灣形成「棒球韓流」，帶動新的商機。然而目前只有王彥程 1 人，但他加盟的是本季各項指標領先、人氣最高的韓華鷹，具備外溢效應。

王彥程加盟韓華在台灣也備受關注，媒體以「王維中後第二位登上韓職的台灣投手」為題報導，讓人回想起 2018 年王維中效力 NC 時，台灣轉播單位購入比賽直播權的情景。柳善圭表示，當年台灣的反應，與過去韓國球迷守在電視前觀看朴贊浩大聯盟時「十分相似」。

他認為，若台灣球員能持續在韓職出賽，轉播權價值將可快速成長，可惜王維中僅效力一年後便無續約，台灣選手赴韓職的連結中斷。

柳善圭還提到，事實上，早在 2010 年球季結束後，SK（現 SSG）也曾考慮延攬台灣投手潘威倫，但因 CPBL 的 FA 補償規定而無法完成簽約。此次亞洲外援制度啟動後，王彥程的加入成為關注焦點，「這些現象顯示台灣仍在密切關注韓國棒球。」

柳善圭指出，台灣在國際賽中長期將韓國視為競爭對手，韓台對決在台灣更是高收視率保證。而市場端，近年韓籍啦啦隊進軍台灣大受歡迎，商品、見面會、社群流量全面上升，「已驗證台灣是積極消費 K-內容的市場」。未來若台灣選手固定在韓職登場，這股人氣完全可能延伸到棒球領域。

他也提到，日本職棒近年積極布局台灣市場，從火腿長期簽下台灣選手，到軟銀以破紀錄合約簽下徐若熙，甚至宣布將赴台打交流賽。這些動作都證明台灣已成為 NPB 高度重視的海外市場。

柳善圭分析，台灣選手若能在韓職站穩腳步，韓職轉播權「重新賣回台灣」的機率非常高，王彥程效力人氣隊韓華，更能帶動相關商業模式，例如「王彥程先發套票」、台灣企業的大田球場廣告、赴韓應援旅遊等。

他表示，韓職近日已與 CJ ENM（Tving）完成 2027－2031 年中繼權續約，金額提升至年 900 億韓元，是過去的兩倍，「若要提升國際競爭力，聯盟就必須具備開放與全球化的視野。」

韓國棒球想提升國際競爭力，必須具備開放與全球化思維，柳善圭最後強調，近年韓國代表隊在國際賽的表現不佳，使「提升國際競爭力」成為韓職的重要課題。這意味著整個聯盟要更開放、更具全球化視角。亞洲外援不應被視為僅用來補強戰力或抑制 FA 市場，而更應作為韓職內容走向海外的機會。王彥程加盟韓職，就是這個新市場的開端。

