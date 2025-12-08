運動雲

前遊騎兵、NHL達拉斯星老闆希克斯辭世　享壽79歲

▲希克斯（Tom Hicks）。（圖／達志影像／美聯社）

▲希克斯（Tom Hicks）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

德州知名企業家、慈善家，同時也是MLB德州遊騎兵與NHL達拉斯星前老闆的希克斯（Tom Hicks），6日在家人陪伴下安詳離世，享壽79歲；他的發言人Lisa LeMaster說明，希克斯在達拉斯辭世，家人均在其側。

希克斯於1990、2000年代在美國職業體壇留下深刻足跡。他自1995年至2011年擁有達拉斯星隊，並於1999年率隊奪下史丹利盃；1998年至 2010年，他也是德州遊騎兵的老闆，期間球隊3度登頂美聯西區，並首次打進世界大賽。2007年，希克斯更擴張其體育版圖，收購英超豪門利物浦50%股權。

達拉斯牛仔老闆瓊斯（Jerry Jones）發表聲明悼念這位長年好友，他說：「與他並肩同行，從來不只是關於球場或體育館而已，那是關於個人的尊重、信任與友誼；我們一起走過許多路程，我會非常想念他，我的心與他的家人同在。」

同為德州商界重量級人士的佩羅（Ross Perot Jr.）也表達哀悼：「Tom Hicks是位創新的企業家，也是私募股權的先驅；他透過擁有星隊與遊騎兵隊，把他對商業與運動的承諾結合在一起。」

希克斯在遊騎兵的任內創下MLB歷史裡最具話題的簽約之一；25年前的達拉斯冬季會議上，他以10年2億5200萬美元奪下當時25歲的超級游擊手羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

這份合約比希克斯在2年半前買下整隊的金額還高出200萬美元，將當時體育界最高薪紀錄直接加倍，也超越NBA「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）1997年與灰狼簽下的1億2600萬美元合約。

A-Rod隨後3季皆成為美聯全壘打王，合計擊出156轟，但遊騎兵隊戰績僅216勝270敗；2004年春訓前，他被交易至紐約洋基隊。

遊騎兵於2010年首度闖進世界大賽，但那一年也是球隊易主的轉折點；由名人堂投手瑞恩（Nolan Ryan）參與的投資團雖在年初就與希克斯達成買下球隊的協議，但後續卻陷入破產程序，最終該團隊在8月以5.9億美元競標成功接手球隊。

於1995年收購星隊後，球隊於1999年擊敗布法羅軍刀隊，成為史上第一支來自美國陽光帶地區、成功奪下史丹利盃的隊伍；翌季他們再度闖入決賽，終在6戰後不敵紐澤西惡魔隊。

當年奪冠功臣Brett Hull在1998年以3年1700萬美元加盟星隊，這也是希克斯的重要簽約之一；星隊的聲明中盛讚這位昔日老闆：「他在美國航空中心的開發與規劃中扮演重要角色，也透過建立多座 StarCenter設施推動冰球基層發展，若沒有希克斯先生的所有權，我們的球團不會有今日的地位，他的傳奇將被我們銘記數十年。」

希克斯的家人包括結縭35年的妻子Cinda Cree Hicks，以及6名子女，他的子女在聯合聲明中寫道：「在他非凡人生中所有的成就裡，父親最珍惜的頭銜就是『Dad（爸爸）』；無論遭遇多少試煉，他始終對家人慷慨且充滿愛，他依然是我們家庭的指引力量，我們深感榮幸得以延續他的傳承，儘管我們因這份失去而深受打擊，但我們無比感激能成為他的孩子。」

遊騎兵隊則在聲明中表示：「他是一位充滿熱情與競爭精神的老闆，也是忠實的遊騎兵球迷；我們向他的妻子Cinda、6名子女及家屬致以最高敬意與哀悼。」

