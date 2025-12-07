運動雲

雲豹力退夢想家10勝1敗獨走　高錦瑋一早到球場練投原因很暖心

▲▼雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲雲豹克羅馬。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹「蔣公」克羅馬今（7）日在主場與福爾摩沙夢想家的比賽下半場狂開「無雙」，攻下20分、拿下全場最高29分的表現，助球隊以105比92擊敗對手奪4連勝，目前以10勝1敗的戰績在TPBL聯盟獨走。雲豹今日觀眾人數5793人、合計兩場主場入場球迷再度突破萬人，讓桃園巨蛋在整修前的封關戰圓滿落幕。

雲豹面對近況不錯的夢想家，首節打完以6分落後，不過從第2節開始加強防守讓對手命中率直線下滑，且製造出夢想家5次失誤，加上麥卡洛手感加溫，外線投2中2，內線又頻頻得手單節攻下11分，助雲豹扭轉劣勢，上半場打完反而以52比46逆轉超前。

▲▼雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

下半場易籃後，替補上場的董永全在第3節3分球投3中3，將領先優勢繼續拉大，加上克羅馬、高錦瑋與莊博元也都能適時在外線進球，讓雲豹能夠贏得比賽。

總教練羅德爾說：「今天是一場很好的比賽，大家打得甚至比昨天更好，也能給對手壓迫性，因為我們是年輕的球隊，所以當初Johnny(顏行書)在組建球隊時，就是希望洋將能跑動起來、給團隊能量，更重要的是跟本土球員合作順暢，所以挑選時就是會選擇有匹配能量的對象，經過連續兩天的比賽就能看得出來，現有的4名洋將都很棒，我們很滿意。」

董永全說：「其實教練雖然平常不會跟我講太多，但我知道我在這球隊的工作是什麼，沒有去想自己每場比賽要投進幾球，而是出手時的合理性才重要，我自己主要還是以防守籃板為為重。」

▲▼雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲雲豹拉出4連勝，桃園巨蛋整修前的封關戰圓滿落幕。（圖／TPBL提供）

「小高」高錦瑋今天早上10點20分就到球場練投，他此戰攻下14分，他認為自己的命中率還不理想，這場比賽主要還是靠團隊，以及進攻時球的流動性，加上大家防守壓迫性非常好，所以才能贏得比賽。

小高透露：「其實我會那麼早到球場，是因為之前我們在桃園在地校園巡迴時，有一位小球員很喜歡我，他每場都會到場支持，他之前說想要幫我撿球，雖然我提早到球場的主要目的還是治療，但能夠幫小朋友圓夢，就是一件很開心的事情。」

雲豹另有2人得分上雙，米勒11分、13籃板，賞給對手4個火鍋；麥卡洛15分11籃板。

