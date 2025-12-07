運動雲

水手出手了！送出兩新秀換國民終結者潛力股　福特成最大籌碼

記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手積極備戰新賽季，7日與華盛頓國民達成交易，送出隊內頂級捕手新秀福特（Harry Ford）與右投新秀里昂（Isaac Lyon），換回具終結者潛力的火球左投費雷爾（Jose Ferrer）。

水手上季距離隊史首次打進世界大賽僅差一勝，休賽季立即針對牛棚補強；25歲的費雷爾上季速球均速高達97.7英里，保送率名列聯盟95百分位、滾地球比例64.3%更位居99百分位，展現強大壓制力。

雖然他在72場出賽中留下4.83的防禦率，但根據進階數據FIP（3.03），顯示他實際表現更佳，甚至被外界視為有望成為國民隊未來的終結者；加盟後他將與斯皮爾（Gabe Speier）組成水手隊的雙左投後援組合。

年僅22歲的福特在2021年首輪被選進，於ESPN評選的8月百大新秀榜中排名第65名，也是水手農場內第5名新秀；上季他在3A打擊率.283、擊出16支全壘打，OPS達.868，展現全方位潛力。

福特於9月登上大聯盟，合計出賽8場，但由於水手主戰捕手羅里（Cal Raleigh）表現亮眼、甚至拿下美聯MVP票選第2名，使得福特在球隊中的定位受限，最終成為交易補強的最佳籌碼。

儘管外界質疑福特能否在大聯盟長期勝任捕手，但國民棒球營運總裁Paul Toboni明確表示，球隊迫切想提升捕手戰力；國民隊捕手群上季在大聯盟fWAR、wRC+、OPS皆名列倒數第2。

水手在6月的第十輪選秀中選中了右投手里昂；里昂今年21歲，來自大峽谷大學，在1A的4次先發中，投了12.1局，防禦率為7.30。

