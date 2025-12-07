運動雲

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

▲▼Nike青棒菁英訓練營，鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／彰化報導

旅美好手鄭宗哲本季首度登上大聯盟，之後再被下放 3A，他坦言兩個層級在比賽氛圍上的落差很大，必須學會自己製造「緊繃感」，才能維持表現，他也分享自己透過冥想調整心態的過程。

鄭宗哲形容，大聯盟球場一走進去就會非常興奮，「一上場就有那種『不能輸』、很緊繃的感覺，很容易就激發腎上腺素。」但回到3A，難免會覺得現場氣氛、關注度都不太一樣，「你上去過，再回來就會有那種感覺。」

他說，這時就要學會「自己製造」那種全力以赴的感覺，「就像打經典賽那樣，每一場都很關鍵。」他提到，3A 的比賽對球員來說非常重要，「這攸關你上不上得了大聯盟」，不能因為關注度相對較低，就覺得不重要。

談到實際做法，鄭宗哲表示，「賽前我會冥想，提醒自己：今天比賽可能沒有大聯盟那麼緊繃的氣氛，但還是要有辦法表現好。」他認為，重點在於那個「氣」，是一種信念，「就是告訴自己，這裡的比賽也很重要，儘管相較大聯盟在關注度有落差，也不能放掉。」

他也說，不只是自己，隊友中也有不少人會在場邊冥想，「我覺得對自己有幫助，那為什麼不做？很多隊友都有在做，對我的影響也滿大的。」

談到球隊給的目標，他表示到了3A，教練在技術面反而不會再給太多東西，「該做的差不多就是那樣，選手大概也都知道自己應該要做什麼，比較多都是心理上的東西。」教練常提醒他們，要有辦法享受比賽，「要把這裡當成你的大聯盟在打，如果你沒辦法在這裡先把大聯盟的情境帶出來，你上去也可能很快又被帶下來。」

回顧球季，鄭宗哲坦言，「打擊方面不是很滿意，但也只能接受，還是努力在突破。」不過他說，教練在守備、跑壘方面都有給予肯定，「他們覺得我跟以前一樣很拚，也看到我每天提早到球場，很肯定這樣的拚勁，就是再繼續努力、繼續加油。」

他也很珍惜短暫的大聯盟旅程，「今年認識很多隊友、教練，去到很多新的城市、看到不一樣的棒球，這些都是棒球帶給我的，我很謝謝棒球帶我到這些地方。」

是否把目標放在明年開季大聯盟？鄭宗哲表示，身為球員能做的就是把自己準備好，「當然會希望在開季在大聯盟，也希望自己上去的時候，是在很好的狀態。很多事情沒辦法預測，所以信念很重要，把自己保持好，隨時都可以競爭，因為你永遠不知道機會什麼時候會來。」

關鍵字： 標籤:鄭宗哲大聯盟3A心態調整冥想

