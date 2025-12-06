林立與桃猿談約笑喊有沒有機會20年？黃子鵬轉隊「我們要小心了」

▲林立。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／彰化報導

樂天桃猿強打林立明年將取得自由球員（FA）資格，近日受訪透露已交由經紀公司處理相關事宜。他笑說：「5年以上嗎？看有沒有機會 20 年？」語帶幽默、並未多談細節。

林立表示，合約事宜由經紀公司負責，他目前仍專注於新球季準備，「我不多想這些，比較適合我的，他會告訴我，明年我還是在樂天。」

黃子鵬以FA轉隊，談到FA市場逐漸活絡，林立認為是好事，「要取得這個資格，需要表現也需要時間，能達到這個資格，都是自己努力來的。」林立坦言多少有些不捨，但也替他高興：「他去台鋼我們就要小心了！他也很了解我們。那我們這麼多年也沒打過他的球，明年就變隊友變成敵人。」他強調，對決將是互相提升的機會：「上去就是想辦法給他壓力，他也會給我們壓力。互相利用比賽讓彼此成長。」

問及黃子鵬側投角度的壓迫感，林立說：「他是側投，對右打來講當然很難打。他的球路位置跟一般高位右投不一樣。再加上我們沒打過他的球，也很少打側投，側投都在我們這隊。要更小心，要做更多觀察。」

林立笑稱，雖然在隊內熱身賽有曾對決，但畢竟是熱身賽，「他也怕投到我們，我們也怕打到他，但在成為敵人的時候就不用怕，就是盡量去突破他。」

至於是否參加明年國家隊賽事，林立表示尚未討論，「看名單出來吧。現在選手越來越強，配合也很多，就看後續情況。」

談到本季傷勢，他表示仍需時間調整，「受傷就是需要時間。我也不知道現在是不是完全健康，但就是要盡量不要一直在場上有傷痛。」