42歲最老陳鏞基仍想再拚：專注球員不兼教練　笑言會和胡教練鬥嘴

▲陳鏞基。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／彰化報導

林智勝退休後，42歲的統一獅老將陳鏞基將在新球季成為中職最年長球員。他笑說，目前仍在等待與球團洽談新合約，「號碼牌抽了，但還沒輪到我，還沒叫到我。」他表示，FA蘇智傑球團應該會先談，目前持續自主訓練，後續將與球團談動向。

冬訓期間，陳鏞基擔任「BE HEROES 柏釧棒球訓練營」代理總教練。他提到，自己近兩年都在此營隊擔任「總教練」角色，「因為（王）建民球季結束要回美國，我是最資深的，就由我代理。」

談到成為中職「最年長球員」，他坦然面對，「自從（林）智勝退休後就換我了，但我還是保持年輕心態。無論隊內競爭或對外競爭，都是先把自己的能力表現好。大家會說我『老化』，但我覺得那只是年紀的問題，實力還是在那裡。」

至於外界關心的新合約是否會包含教練身份？陳鏞基明確表示，他希望目前仍以球員為重，「教練部分我會比較排除。我覺得自己沒辦法一心二用，如果要做一件事，我希望能專注在那件事上。既然現在還是球員，那我就會專注在球員這一塊。」

他也坦白，職業生涯所剩時間有限，更希望把握每一季，「因為也不知道還能再打幾年，所以就專心當球員。如果以後要談教練，那就是等球員生涯結束後再說。」

對於與好友胡金龍成為一軍教練團成員之一，陳鏞基笑說兩人應該會鬥嘴，但他會保持尊重，「他知道我的訓練方式，也不會干涉我太多。他帶著年輕球員，我做好球員本分就好。畢竟職位不同，他是教練，我是選手。」

關鍵字： 陳鏞基中職統一獅老將教練

