被紅襪DFA不到一天！　大都會火速撿走克里斯威爾補強投手陣容

▲克里斯威爾（Cooper Criswell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據《ESPN》報導，紐約大都會從波士頓紅襪的讓渡名單中，認領29歲右投克里斯威爾（Cooper Criswell），這距離他被指定轉讓（DFA）不到一天，再度成為市場焦點；此舉讓大都會在先發與後援兩端都增添實用深度。

克里斯威爾擁有在大小聯盟兩種角色中轉換的經驗，2024年在紅襪投出職涯代表作，合計18場先發與8場後援，共投99.1局，繳出4.08防禦率，其中大聯盟層級出賽7場（1場先發），累積17.2局；大都會目前牛棚正值改組期，缺乏穩定戰力，他的加入有助提升投手群延展性。

大都會近期才剛與前國聯年度最佳救援投手威廉斯（Devin Williams）簽下3年、5100萬美元合約，預計將接任終結者或擔任佈局角色，則視球隊是否續留明星終結者迪亞茲（Edwin Diaz）而定。

儘管克里斯威爾尚無薪資仲裁資格，紅襪上個月仍替他提供一紙2026年、總值80萬美元的完全保障合約，希望藉此搭配他沒有選擇權的身分，阻止其他球隊認領；然而最終仍被大都會撿走。

大都會目前預計的5人先發輪值包括麥克連（Nolan McLean）、彼得森（David Peterson）、霍姆斯（Clay Holmes）、馬奈亞（Sean Manaea）與千賀滉大；但球隊仍在市場上尋覓王牌等級的先發投手，甚至不排除在冬季會期內交易千賀。

野手部分，工具人麥克尼爾（Jeff McNeil）也列入交易名單，繼球隊上月將外野手尼莫（Brandon Nimmo）送往遊騎兵、換回二壘手西米恩（Marcus Semien）之後，陣容變動仍未停止。

紅襪之所以將克里斯威爾從40人名單移除，是為完成與海盜隊的五人交易；紅襪獲得右投奧維耶多（Johan Oviedo）與兩名小聯盟球員，並送出頂級外野新秀賈西亞（Jhostynxon Garcia）及另一名小聯盟投手。

克里斯威爾的加入，使大都會在投入休賽季補強戰線之際，多了一位可彈性調度的投手，為球隊在新球季競爭力提升增添更多變化。

關鍵字： 波士頓紅襪MLB紐約大都會

