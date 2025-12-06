運動雲

韓職兩年大進化！安德森主宰KBO後回歸MLB　與老虎達成一年合約

▲安德森（Drew Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德森（Drew Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎在休賽季先發補強上再添即戰力，根據《MLB.com》與《The Athletic》報導，球隊已與在韓職連續兩年表現亮眼的右投安德森（Drew Anderson）達成一紙一年大聯盟合約，僅待體檢完成即可正式宣布。

這位兩年前曾以春訓無保障合約加入老虎的右投，如今帶著在海外累積的主宰級表現回歸美國職棒。

安德森在2024年春訓以非名單球員身分向老虎自薦，當時剛結束日本兩年旅外生涯；他在葡萄柚聯盟出賽8局送出14次三振，同時球速顯著成長，但也被敲出9支安打失7分，最終被下放至3A Toledo。

根據Statcast數據，他在3A的速球均速達95.5英里，比他2021年大聯盟賽季提升整整3英里；然而，他在替Mud Hens出賽9場後主動申請離隊，轉往KBO SSG登陸者發展。

安德森旅韓後表現突飛猛進，迅速成為KBO最具壓制力的投手之一；他在2024投出亮眼成績，繳出11勝3敗、防禦率3.89的成績單，在115.2局中送出158次三振、僅被擊出98支安打，展現出全面提升的球質與穩定性。也因為這樣的表現，他獲得SSG再續一年合約。

隔年2025安德森的成績更上一層樓，迎來職涯代表作。投出12勝7敗、防禦率2.25，在聯盟中排名第3，同時送出245次三振，僅次於美籍投手龐斯（Cody Ponce），且安德森比龐斯少投9局，他的被打擊率僅.193，是所有符合資格投手中最低，展現驚人的壓制能力。

在這段期間，他與龐斯被視為KBO兩大洋投雙壁，而龐斯日前才與藍鳥簽下3年3000萬美元的合約，安德森則選擇同樣重返美國，將他經過韓職歷練後全面進化的球技，再次帶回大聯盟舞台。

雖然31歲的安德森並未像龐斯一樣獲得多年約，但據《The Athletic》指出，他的合約中包含2027年球隊選項，並將以先發身分競逐輪值位置。

老虎目前正積極尋覓能補強Skubal、Mize與Flaherty所構成的主力先發陣容；他們曾與自由球員先發金恩（Michael King）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、賈倫（Zac Gallen）等頂級投手傳出聯繫，同時，也廣泛尋找被低估的潛在戰力。

球隊先前甚至考慮將自由球員終結者希斯利（Ryan Helsley）改造成先發，後者最終與金鶯隊簽約；此外，據《底特律自由報》報導，老虎隊也對前皇家隊開幕戰先發凱勒（Brad Keller）有興趣。

