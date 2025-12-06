運動雲

運動家新球場進度如期　拉斯維加斯2028年準時啟用目標不變

▲奧克蘭運動家的老舊球場。(圖／達志影像／美聯社)

▲奧克蘭運動家的老舊球場。(圖／達志影像／美聯社)

記者胡冠辰／綜合報導

運動家在拉斯維加斯的新球場工程傳來好消息。根據拉斯維加斯體育場管理局5日的會議內容，這座造價約20億美元的新球場目前進度符合預期，預計能在2028球季前如期啟用，為球隊正式落腳拉斯維加斯鋪路。

球隊預計在2028球季前正式搬遷至拉斯維加斯，而官員指出，運動家已完成今年的多項建設目標，包括啟動混凝土工程、架設起重機、放置混凝土柱等關鍵步驟。

球隊總裁巴登（Marc Badain）對進度表示相當滿意；他曾在突襲者隊任職期間主導Allegiant體育場的建設，如今再度與同一批建築團隊合作，包括由Mortenson-McCarthy擔任承包商。

巴登表示：「我對工程進度感覺非常好；很明顯，我們了解這支工作團隊，我們了解這間建築公司，而監工正是當初交付Allegiant體育場的那位超級監工，當他告訴我一切順利時，我就不擔心。」

新球場為封頂式設計、可容納33000人，位於拉斯維加斯大道上，6月23日已舉行象徵性動土典禮；而運動家隊也於本週在拉斯維加斯啟用「球場體驗中心」，讓球迷能近距離了解球場規劃並參與沉浸式體驗。

球場造價曾兩度提高，從最初的15億美元，調升至17.5億美元，再到目前估計的約20億美元；不過運動家隊副主席迪恩（Sandy Dean）認為成本上升的主要原因已處理完畢，後續增幅可望有限。

迪恩表示：「我認為，我們已經完成了許多造成成本上升的流程與設計，我們的主要目標是將成本維持在這個範圍。」

內華達州與克拉克郡目前核准最多3.8億美元的公共資金補助，球隊則表示將負責其餘費用；球隊老闆費雪（John Fisher）持續尋找投資者，但迪恩指出目前沒有新進展。

他補充：「我認為最重要的是，自2024年12月起，我們已能將球場的融資描述為『已完成』，我們有能力引進一些投資者；我們特別認為，如果能有拉斯維加斯的投資者加入，那將會是正面發展。」

拉斯維加斯會展與觀光局（LVCVA）執行長希爾（Steve Hill）透露，運動家隊尚未要求提取公共補助款項，並表示：「可能會在明年某個時候。」

本次會議距離管理局批准租約、非搬遷協議與開發文件滿一年，這也是工程啟動前的最後關鍵文件，相關租約為期皆為30年。

運動家隊公共關係與社區副總裁艾克（Catherine Aker）在會議中指出，球隊已在拉斯維加斯深耕多年，過去三年間支持當地所有少棒與壘球隊；其中，拉斯維加斯的小聯盟代表隊曾奪下全美冠軍，但在國際冠軍賽中不敵台灣。

運動家隊今年開始在加州西沙加緬度的小聯盟球場比賽，預計至少三季都將以此為主場；球隊過去57年則坐落於加州奧克蘭。

管理層正積極組建能在移師拉斯維加斯後立即具競爭力的陣容；包括克茲（Nick Kurtz）與威爾森（Jacob Wilson）等多位年輕球員都已與球隊簽約至至少2028年，他們兩人也在本季美聯年度新人票選中包辦前兩名，克茲更是全票當選。

關鍵字： 運動家、棒球、MLB

