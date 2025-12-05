日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

運動雲

▲小鷹葵獲選單場MVP 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

亞洲冬季棒球聯盟今進行預賽最後一天賽程，由於韓職聯隊陣中多達15名球員於12月初退伍，無法全程參與冬盟賽事，其餘4隊直接晉級明日舉行的季後賽，今日比賽結果也不影響季後賽交戰組合。

明日兩場季後賽都將在澄清湖棒球場進行，對戰組合分別為預賽第一的日本社會人對上預賽最後一名的台灣山林；預賽第二、第三名的日職聯隊與台灣海洋交手。

聯盟稍早公告兩場先發投手名單，中午12點的賽事由台灣海洋推出台鋼雄鷹右投李欣穎先發，日職聯隊則由富士大和應戰；晚間6點台灣山林由樂天桃猿右投曾家輝掛帥，日本社會人則推出梅田健太郎。

25歲的李欣穎本屆冬盟出賽6場、其中4場先發，累積1勝1敗1中繼，防禦率2.25、每局被上壘率0.92；22歲的曾家輝則是3場先發拿下1勝，防禦率2.79、每局被上壘率1.24。

今日預賽最後一天賽程，海洋隊交手日本社會人，由海洋隊先馳得點，1局下張皓崴敲出二壘安打後，王念好擊出左外野二壘安打送回1分，高捷隨後補上帶有1分打點的一壘安打，海洋隊取得2比0領先。

3局上，日本社會人靠海﨑雄太陽春全壘打追回1分，6局上柴崎聖人再以二壘安打送回追平分，雙方形成2比2平手。6局下海洋隊靠林培緯代打敲出帶有打點的一壘安打，再度取得領先。

9局上成為勝負分水嶺，小鷹葵敲出帶有1分打點的一壘安打追平比數，海﨑雄太隨後敲出犧牲飛球送回超前分，日本社會人最終以4比3逆轉勝出。

小鷹葵單場1打數敲出1支關鍵安打、貢獻1分打點，獲選單場MVP。

▲相澤白虎單場4打數敲出3支安打、貢獻1分打點並跑回1分，獲選為單場MVP。（圖／中職提供）

▲相澤白虎單場4打數敲出3支安打、貢獻1分打點並跑回1分，獲選為單場MVP。（圖／中職提供）

晚場比賽，前6局雙方互有攻防卻始終無法突破僵局。7局上日職聯隊展開攻勢，相澤白虎擊出左外野安打送回1分，並因外野失誤推進至二壘，隨後宇都宮葵星再補上帶有打點的一壘安打，日職聯隊取得2比0領先。

8局上吉野創士再敲出適時安打追加保險分，將比數拉開為3比0。9局下台灣山林展開反攻，靠張祐嘉與陳佳樂連續選到四壞球，各自送回1分縮小差距，但最終仍以2比3落敗。

相澤白虎單場4打數敲出3支安打、貢獻1分打點並跑回1分，獲選為單場MVP。

