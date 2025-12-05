太暖！桃猿陳世展、李育朋返東體「捐5萬挺學弟妹」　盼一起勇闖夢想路

▲樂天桃猿陳世展、李育朋。（圖／喬吉運動提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒樂天桃猿新秀陳世展與李育朋於今日返回母校臺東體中參與31週年校慶活動，並特別捐贈新台幣5萬元回饋母校，以實際行動感念培育他們成長茁壯的所在；兩位選手希望透過這份心意，鼓勵更多正在為夢想努力打拼的學弟妹勇敢前進。

陳世展表示，自己能有今日的成就，感念東體師長及教練們的悉心教導，雖然風災無情摧毀球場設備，但大家團結一心克服種種努力訓練，因此深感有責任將這份力量延續下去。

李育朋也分享到，求學時期雖然訓練辛苦，但正是這段時光讓他建立起面對挑戰的勇氣；也希望透過自身經驗能傳承給學弟妹們，只要努力不懈，一步一步往前走，一定能看到自己的進步，這句話也是同時勉勵自己未來在職棒舞台上的期許。

本次捐贈之回饋 主要用於協助隊內比賽及訓練資源，如球具、裝備與外出比賽經費等，讓學弟們能在更完整的資源中專注投入比賽及訓練，而無後顧之憂。

臺東體中校方表示，看到畢業選手成功踏入職棒舞台並願意回頭支持學弟妹，讓師生皆深受感動；「他們不只是好選手，更是孩子們的榜樣。」校方感謝兩位選手的溫暖回饋，並期望未來這兩位選手在職業舞台上能發光發熱，為自己也為臺東體中增添榮耀。