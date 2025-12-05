勇士單節僅得10分創2最慘紀錄　遭七六人探花絕殺還傷了格林

VJ EDGECOMBE PUTBACK WITH 0.9 LEFT.



記者游郁香／綜合報導

少了當家一哥柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）的勇士，在費城度過了難堪的一夜。灣區軍團今（5）日作客七六人，首節僅攻下10分，費城光馬克西（Tyrese Maxey）單節就轟出12分，寫下本季全聯盟單節最低分，也是柯爾（Steve Kerr）執教以來單節得分新低，還折損了另一位核心格林（Draymond Green）。

勇士本季始終在西區「附加賽」區域徘徊，老化與傷病讓團隊競爭力不斷下滑。此役首節以10比30落後，進攻停滯、空檔投不進、場上空間崩壞，全都赤裸呈現。即便柯瑞健康出戰的區段曾打出頂尖表現，但隊友起伏不定、防守強度下滑，讓金州難以維持過往水準。

▲格林因右腳不適提前退場，勇士傷病陰影再擴大。（圖／達志影像／美聯社）

費城此役抓準勇士缺少主力的弱點，全面壓制。灣區軍團今日除了少了天王柯瑞和巴特勒兩大核心，格林也僅上場9分鐘就因右腳不適退場，留下3分、3籃板和1阻攻的表現。他是勇士的防守大腦與串聯者，他的缺陣讓金州處境更加困難。

勇士整場最多落後24分，儘管末節打出32對19的反擊，終場前1分12秒曾取得4分反超，接下來未再添分數，反倒被費城探花艾奇康（VJ Edgecombe）的補籃絕殺，以98比99、1分飲恨，戰績下滑到11勝12敗。

七六人主將馬克西持續大放異彩，他首節就猛砍12分，最終繳出35分、3籃板和2助攻，包辦4顆三分球；他在這場比賽前，本季場均32.5分、4.8籃板、7.5助攻，躋身MVP 討論行列。

▲七六人探花艾奇康補籃絕殺勇士。（圖／達志影像／美聯社）