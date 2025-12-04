帶傷回歸取經狀元學長曾子祐 邱文佑奪NIKE訓練營MVP盼延續旅外夢

▲Nike青棒菁英訓練營，邱文佑。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新北報導

NIKE青棒菁英訓練營4日在新莊球場完美落幕，平鎮高中內野手邱文佑在帶著右手食指骨折未癒的情況下仍於3場比賽中皆敲安，最終獲選本屆訓練營MVP；對於能在眾多好手中脫穎而出，他坦言驚喜又感激，「能在這裡拿到MVP，是一個小小的肯定。」

邱文佑在9月巨人盃比賽中因觸身球造成右手食指骨折，自此缺席黑豹旗等多項重要賽事；本次訓練營成為他傷後復出的第一站，即便骨頭尚未完全癒合，他仍於訓練與比賽期間包著繃帶上陣，展現強烈企圖心。

邱文佑表示，本屆訓練營聚集全台各校頂尖選手，能在高手雲集的環境中比賽，讓他收穫極大；「來這邊學到很多東西，然後在比賽中運用，這裡的人都很強，能拿到MVP對我來講真的蠻高興的。」

原先球隊並不鼓勵他在尚未痊癒的情況下參加訓練營，但邱文佑堅持參加，因為他深知這營隊對自身成長的價值；去年訓練營期間，他曾向鄭宗哲請教打擊心法，並在後續比賽中成功運用，讓他能迎戰更高階投手，「那次真的幫助我很多。」

本屆訓練營，他則與平鎮畢業、同為內野手的「狀元學長」曾子祐交流頻繁；「因為他也是平鎮的，就更好聊天，我問他很多東西，他高中守備就很好，而且是高中畢業就選秀、還是狀元。」邱文佑說，他最想了解的是：要成為像曾子祐那樣的選手，需要具備哪些條件，他也藉此重新檢視自身不足之處，「這次回來就是把之前沒做好、不夠好的地方，再請教學長怎麼調整。」

邱文佑坦言，心中依然有旅外夢，而同樣帶傷仍在訓練營中強勢回歸，讓他想起當年鄭宗哲在營隊後成功旅外的一幕，「學長的例子給我很大鼓勵。」

由於年齡已超齡，他明年無緣代表參加玉山盃，因此把所有心力鎖定在高中木棒聯賽與王貞治盃兩項重要賽事，「會球探來看，我想在那時候好好表現，再決定畢業後的方向。」