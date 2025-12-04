新秀年亮眼後再進化　洋基施特利特休賽季增添新球種

▲施特利特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基新秀右投施特利特（Cam Schlittler）在今年季後賽展現潛力後，休賽季明確設定了自我提升目標，透露將加入新球種來備戰新賽季。

24歲的施特利特在新秀年繳出防禦率2.96的成績，累計投73局並送出84次三振，並在季後賽對紅襪的生死戰中完美壓制對手，成為球隊年度亮點之一。

他接受《New York Daily News》訪問時坦言，首度嚐到大聯盟強度後仍感到不足，並希望能在新球季交出更成熟表現。

施特利特在訪談中提到，正在考慮加入變速球或指叉球作為新武器。他表示，訓練期間對指叉球掌握度不理想，因此傾向練習變速球。

「我對新秀球季的前3個月感到開心，但其實可以更好。」施特利特說，「所以我有一些地方必須修正，在季後賽那段期間，媒體有很多討論，我很渴望再度上場證明自己。」

他接著說，「我想再次向大家證明我能再做到一次，而且是希望未來10年我都能持續做到。」

除了擴充球路，他也計畫強化身體狀態，並暫時遠離社群媒體，以專注迎接明年的挑戰。

隨著柯爾（Gerrit Cole）、羅丹（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）預計皆將以傷兵身分開啟2026球季，洋基輪值迫切需要施特利特持續成長，頂住開季空缺。