陳柏毓點破職棒殘酷真相　明年目標盼get到大聯盟門檻

▲▼Nike青棒菁英訓練營，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

海盜隊投手陳柏毓連兩年參與擔任Nike青棒菁英訓練營教練，以「學長」與「職業球員」的身分向後輩分享珍貴經驗。他坦言，學生棒球與職業球界差距極大，球員之間的天分差距在職業層級會被快速縮小，能不能成為球隊核心端看自己後天的努力。

「學生棒球是學生棒球，進入職業又是另一個環境。」陳柏毓說，「你可能在高中很有天分，但職棒每年都有天分很高的球員進來。天分能帶你進職業，但能不能成為球隊核心靠的是你的努力。」

他提醒學弟們，進職棒起點並非終點，「也許你剛進去沒有名氣，但五年後可能變成球隊明星。所以一定要愛惜羽毛，因為現在資訊發達，大家都看得到你怎麼做。」

事實上，陳柏毓與鄭宗哲2018年都還是訓練營的學員之一，兩人連2年都加入教練團，分享旅美經驗。

對於彼此的印象，陳柏毓說，「那時宗哲右手受傷打石膏，但能參加的練習他都參加，最後還拿到鬥士獎。我覺得這種拚勁真的很扯。」陳柏毓則誇獎對方當時已經是明星級球員，「他很厲害啊，我那時是高三最後一年才參加，但他已經參加好幾次，感覺很有經驗。」

陳柏毓本季最高層級來到3A，談到明年目標，他直言，「我知道我現在在3A，（離大聯盟）很接近了。當然希望明年讓自己狀況達到最好，能盡量get到大聯盟這個門檻。」

「當然知道這條路滿辛苦的，但希望自己不要有那種後悔的感覺，至少全力以赴。」陳柏毓語帶堅定地說，「不知道結果會怎麼樣，但至少我有盡了全力，這也是對自己明年的展望。」

【最後的旅程】退休校長登玉山失聯4天 搜救隊吊掛遺體下山

