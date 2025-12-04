運動雲

鄭宗哲旅美經驗談金句連發　小學弟刁鑽提問：被下放會難過嗎？

▲▼鄭宗哲(左起)、陳柏毓、林昱珉、李灝宇出席Nike青棒菁英訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭宗哲(左起)、陳柏毓、林昱珉、李灝宇出席Nike青棒菁英訓練營。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

旅美海盜隊內野手鄭宗哲連2年回到Nike青棒菁英訓練營擔任教練。曾以學員身分參與活動的他，如今換上教練角色，直呼意義重大，也希望將自己旅美幾年來累積的經驗與心態完整傳承給後輩。他笑說，這批學員吸收力十足，「像海綿一樣」，讓他對台灣未來棒球人才充滿期待。

鄭宗哲回憶，高中時期參加訓練營，看到的都是明星學長，如今角色轉換，他希望能把這幾年在國外看到、學到的內容分享給學弟，「今年的學員整體條件都很好，不論是天分、身材，或是學習意願，都比以前更成熟、也更積極。」

談到想給學弟的建議，他說自己這幾年有很深的體悟，就是「不要設限」。他坦言，從未想過自己能用英文與隊友流利溝通，也沒預料過能在小聯盟單季擊出十幾轟、敲出多支三壘安打，甚至守備受到肯定，這些都是過去未曾想像過的成就。

「我不是天分特別好的球員，也不是身材特別突出的類型，是海盜讓我知道『不要限制自己』。很多事情只要你肯努力，都有可能發生。」他也提醒學弟，踏入職業後面對的難度一定會提升，成績不會像高中時期動輒維持高打擊率，但不代表沒有進步，「棒球只會越打越難，但你會越來越強，因為你的對手和隊友都在變強。」

鄭宗哲大方分享經驗，印象最深刻的提問是，「被下放時會難過嗎？」這一題連陳柏毓都說小學弟問的刁鑽。

鄭宗哲坦然回應，「很少人上去就待到退休，大多數球員都是上上下下。3A每天都在發生DFA、交易、升降的事情，越早接受這是常態，就越能專注在自己身上。不管在哪裡，只要把球打好就對了。」

談到自己的明年展望，鄭宗哲務實表示，希望能在大聯盟取得更長的service-time，「在大聯盟待越久越好」。他強調，健康是第一順位，而持續進步、持續學習則是每一年都不會改變的目標，隨後又道出金句，「不管在哪裡打，那裡就是我的大聯盟，我會盡力把球打好。」

