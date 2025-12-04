運動雲

鄭宗哲休賽季好忙！和公園阿伯PK匹克球　挑戰一日北高累喊：一次就夠

▲▼Nike青棒菁英訓練營，鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

匹茲堡海盜隊旅美小將鄭宗哲今年休賽季相當忙碌，不僅迷上匹克球，也和朋友挑戰「一日北高」，他笑說「很好玩」，但也坦言裝備陽春、過程相當折磨，引來隊友陳柏毓在一旁虧他「他打給我時是說以後不會再參加了啦！」

鄭宗哲透露，匹克球是被朋友推入坑，主要是透過林家正認識了網球好手曾俊欣，進一步開始接觸這項運動。他笑稱最近常跑公園打球，甚至和「在地阿伯」過招，「他們技術都很好，我只有體力比較好而已。」

有趣的是，鄭宗哲剛開始並沒有被認出來，阿伯原本以為他是健力選手，一問之下才知道是曾登上大聯盟的球員，瞬間「有眼不識泰山」。對方熱情加倍，鄭宗哲笑說，「阿北後來還加我 LINE。」

至於挑戰一日北高，鄭宗哲表示，也是朋友相約，「他們以前有騎過一次，就問我要不要一起試試看。我想說踩一下腳踏車應該可以，就答應了。」

他透露裝備相當陽春，「我那台腳踏車大概一萬多，比我以前八千塊那台好一點，但去的人都騎十幾二十萬的車啦！」

記者好奇有特別跟球團報備嗎？鄭宗哲笑回，「我是不知道，可能知道吧，但我想這就休閒運動吧，就像大家騎U-Bike，應該不用報備吧？」

陳柏毓聽到這一段後驚訝表示，「你只是騎U-Bike！？」鄭宗哲隨即妙回，「騎好一點的U-Bike啦！」

鄭宗哲當時從晚上10點多出發，一路騎到隔天下午三、四點才抵達，最痛苦的路段是台南到高雄，「那時中午 11 點，又沒睡覺、太陽又超大；進入市區後一直紅燈起步停、起步停，真的很累。」

被問是否會再挑戰，他笑說，「滿好玩的，真的是不錯的體驗，鼓勵大家多出門運動。」陳柏毓在旁忍不住爆料，「沒有、沒有，他打給我說下次不會參加，說人生只有這一次而已。」

至於陳柏毓有想嘗試看看嗎？他想了想，隨後打趣回應，「恩，我鼓勵宗哲去參加啦，但我沒關係，我當那個支持者就好，不一定要參加。」

▲▼ 鄭宗哲、陳柏毓 。（圖／記者王真魚攝）

▲鄭宗哲、陳柏毓 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 鄭宗哲匹克球北高挑戰旅美球員自行車

