被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

▲Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

響尾蛇旅美左投林昱珉昨（3日）受訪時疑似遭到誤解，他今（4日）特別澄清，強調自己其實已經接到中華隊徵詢、也有參賽意願。

林昱珉今天特別說清楚，「可能那一天真的非常匆忙，新聞有一點誤會我的意思。那這邊我想再講一次，就是中華隊這邊一直都有很強烈的意願來徵詢我。」

「我自己本身也有一個很強烈的意願。畢竟經典賽可以算是棒球裡面最大、最盛世的一個比賽。」林昱珉強調自己很有意願，「但主要還是依球團跟我自己本身的身體狀況來做調整。」

「因為畢竟離經典賽到現在還有一段時間嘛，中間會發生什麼事都不太確定。那我自己是很有強烈的意願。」林昱珉表示。

對於經典賽在明年3月開打，屆時與大聯盟春訓重疊，林昱珉認為，升上大聯盟的機會不只侷限於春訓，「這次經典賽就是3月初，的確會強碰，但我們其實都會提早回去，要上大聯盟不是只有春訓這個時間可以上去，賽季中也很重要。」

他表示，提前返美準備後，即使參加經典賽，仍然能在不同階段展現進步，「這段期間回去一樣可以有表現的機會，讓球團看到我們在哪些地方有增強、變得不一樣。」

「假如有打經典賽的話，我覺得經典賽也是一個很好的範例。假如有好的表現，代表我們可以在高強度的比賽下也能有優質表現，我覺得這些都是可以成為上去大聯盟，很重要的一步。」林昱珉說。

