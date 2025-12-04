快艇送走保羅後止住5連敗　哈登：我和全世界一樣震驚困惑

▲快艇宣布與保羅分手後，哈登領軍擊退老鷹，替動盪中的球隊止血。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯快艇在完成震撼全聯盟的「送保羅（Chris Paul）回家」的操作後，迎來久違的勝利。靠著哈登（James Harden）全場攻下27分、9助攻，快艇以115比92痛擊亞特蘭大老鷹，終結5連敗，在動盪中拿下本季第6勝。賽後哈登談到球隊突然與CP3分道揚鑣，坦言自己也很困惑與震驚。

3屆得分王哈登開賽就火力全開，首節出手12次，最終全場24投11中，雖然沒有任何罰球（本季首次），仍是快艇最亮眼的攻擊箭頭，繳出27分、9助攻、4籃板，外帶3抄截。

快艇頭牌雷納德（Kawhi Leonard）此戰也穩定輸出，砍下21分、6籃板、5助攻；長人祖巴茨（Ivica Zubac）更抓下17個籃板，強勢主宰禁區。這場勝利，是快艇在經歷「CP3離隊風暴」後的第一步。

▲哈登賽後坦言聽到保羅被送回家「和全世界一樣震驚」。（圖／達志影像／美聯社）

快艇昨日無預警宣布，將這位12屆全明星、預計本季結束後退休的40歲控衛「送回家」。保羅開季僅打16場，場均2.3分，角色變動也被外界視為他回到老東家的最大難題。

今日賽後談到保羅被送回家，哈登坦言自己也很震驚，「醒來看到社群媒體上的訊息……我和你們、全世界一樣感到困惑和震驚……確實讓我很意外，但不只是一件事，我們最近有很多事情要處理，但那些已經不是我能掌控的範圍了。」