快艇掰了保羅非單一原因　總裁與他深談3小時：雙方不適合

▲NBA控球之神保羅突然被快艇送回家，震撼聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯快艇昨（3）日與「控球之神」保羅（Chris Paul）震撼分手，球隊籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）坦言這是「非常困難」但「自認對球隊與球團正確」的決定，他透露雙方會面深談持續3個多小時，在此時結束合作關係，並非源於單一的因素。

法蘭克表示，早在當地時間周日深夜就已做了決定，隔天一早傳訊告知保羅，自己將親自飛到亞特蘭大與他面談。受班機延誤影響，他與保羅終於在球隊抵達後會面，足足談了超過3小時。他說，自己曾在保羅第一次效力快艇時擔任助教，兩人有太多過去，「在乎的人、對球團意義這麼重的人，你就該當面把話說清楚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界關注是否有「特定事件」導致雙方分道揚鑣，法蘭克選擇把細節留在隊內，只強調這不是單一事件造成，「只是雙方不適合」。他連番重申，並沒有把保羅當成戰績不佳的原因，「我們沒有把他當代罪羔羊，他幫助改變了這支球隊的形象。」並直言CP3在快艇的地位和傳承不會因為這次合作失敗被抹煞。

▲快艇總裁法蘭克。（圖／達志影像／美聯社）

法蘭克也公開向球迷喊話，「我能同理球迷的憤怒和失望，這不是我們熟悉的快艇籃球。」他點出目前快艇在防守、進攻、失誤、第3節崩盤等問題「遍佈各層面」，球隊打得太鬆散、太粗心，必須重新找回過去十多年引以為傲的「快艇韌性與拚勁」。

消息人士表示，保羅加盟快艇時就知道自己可能不會有太多上場時間，同時也明白自己的強勢領導風格必須有所收斂。然而，隨著球隊戰績不斷下滑，保羅在隊內越來越「強硬」，甚至一度與助教爆發激烈爭吵，也曾在前往邁阿密的球隊班機上明顯流露不滿。