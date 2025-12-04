運動雲

>

快艇掰了保羅非單一原因　總裁與他深談3小時：雙方不適合

▲▼NBA控球之神保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA控球之神保羅突然被快艇送回家，震撼聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯快艇昨（3）日與「控球之神」保羅（Chris Paul）震撼分手，球隊籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）坦言這是「非常困難」但「自認對球隊與球團正確」的決定，他透露雙方會面深談持續3個多小時，在此時結束合作關係，並非源於單一的因素。

法蘭克表示，早在當地時間周日深夜就已做了決定，隔天一早傳訊告知保羅，自己將親自飛到亞特蘭大與他面談。受班機延誤影響，他與保羅終於在球隊抵達後會面，足足談了超過3小時。他說，自己曾在保羅第一次效力快艇時擔任助教，兩人有太多過去，「在乎的人、對球團意義這麼重的人，你就該當面把話說清楚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界關注是否有「特定事件」導致雙方分道揚鑣，法蘭克選擇把細節留在隊內，只強調這不是單一事件造成，「只是雙方不適合」。他連番重申，並沒有把保羅當成戰績不佳的原因，「我們沒有把他當代罪羔羊，他幫助改變了這支球隊的形象。」並直言CP3在快艇的地位和傳承不會因為這次合作失敗被抹煞。

▲▼快艇總裁法蘭克。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇總裁法蘭克。（圖／達志影像／美聯社）

法蘭克也公開向球迷喊話，「我能同理球迷的憤怒和失望，這不是我們熟悉的快艇籃球。」他點出目前快艇在防守、進攻、失誤、第3節崩盤等問題「遍佈各層面」，球隊打得太鬆散、太粗心，必須重新找回過去十多年引以為傲的「快艇韌性與拚勁」。

消息人士表示，保羅加盟快艇時就知道自己可能不會有太多上場時間，同時也明白自己的強勢領導風格必須有所收斂。然而，隨著球隊戰績不斷下滑，保羅在隊內越來越「強硬」，甚至一度與助教爆發激烈爭吵，也曾在前往邁阿密的球隊班機上明顯流露不滿。

關鍵字： NBA洛杉磯快艇保羅Lawrence Frank

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

熱門新聞

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1LA新地標！山本由伸朝聖超巨大自己

2中職明年賽程出爐！黃子鵬3/31回娘家

3喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」

4保羅離隊內幕曝！美媒：大家都受夠了

5被誤會了！林昱珉強調獲徵詢也想打

最新新聞

1中職明年賽程出爐！黃子鵬3/31回娘家

2塔克現身佛州基地會面藍鳥球團　　

3保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

4陳柏毓點破殘酷真相　明年要get到MLB

5鄭宗哲連2年回訓練營授課　金句連發

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

【真的會爆衝欸！】幫老婆檢查機車　一發動直接噴走XD

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366