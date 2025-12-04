連兩年跨級參加NIKE棒球訓練營　新明國中186大物歐子喬收穫滿滿

▲歐子喬。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／新北報導

新明國中南非混血好手歐子喬，在今年桃園盃棒球錦標賽投打兩端皆有亮眼發揮，身高186公分的他擁有出眾的身材和超過140公里的球速，已連兩年「跨級」參加NIKE青棒訓練營，對於未來定位，他受訪時說到自己不喜歡打擊，以後想當投手。

歐子喬目前雖為國三生，不過在各項比賽中已經吸引許多國外球探重點關注，身高186的他球速最快已經可以到146公里，他也在今年9月幫助新明國中A隊在桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組豪取隊史十連霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到所學之事，歐子喬有向訓練營芬斯特（Darren Fenster）教練請教，「教練提醒我，假如遇到強打者不要去閃他，因為丟好球給他他也不一定打得好，」此外歐子喬也有向效力海盜體系的投手陳柏毓詢問心態部份，並直言受益良多。

訓練營最後一天，歐子喬在1局登板中讓對手三上三下，尤其本局對位的打者皆頗具來頭，包括穀保家商帕蘇拉．塔基斯利尼安、興大附農李楷棋以及平鎮高中高宥軒，其中有兩名U18國手，使得此局內容含金量十足。

整體投球中，他飆出最高144公里的速球，速度與穩定度兼具；歐子喬表示，個人生涯紀錄為146公里，是在今年立德盃創下，而這次訓練營更讓他收穫滿滿，「從前輩身上學到很多東西」，期望未來能把所學帶回球隊，邁向更高層級的舞台。

