光芒簽前「30轟30盜」好手補強　外野人滿為患恐啟動交易潮

▲穆林斯（Cedric Mullins）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

坦帕灣光芒在休賽期積極尋求提升外野火力，根據MLB官網報導指出，球隊已與自由球員中外野手穆林斯（Cedric Mullins）達成一紙1年700萬美元的合約；合約尚需經過體檢才能正式生效，球團目前尚未公開證實。

光芒計畫將穆林斯定位為主力中外野手，但陣中外野深度本已充足，他的到來勢必顛動外野配置，也可能促使球隊在接下來數週啟動交易，舒緩過度擁擠的外野輪替。

坦帕灣目前擁有多名外野選項：左打的勞爾（Josh Lowe）、弗萊利（Jake Fraley）、辛普森（Chandler Simpson），左右開弓的曼古姆（Jake Mangum），以及能兼守內、外野的帕拉西奧斯（Richie Palacios）、維拉德（Ryan Vilade）；去年因傷幾乎整季缺陣的德盧卡（Jonny DeLuca，右打） 也在隊內規劃之中。

如此深度讓外界普遍預測，光芒將交易至少一名外野手；有聯盟人士指出，已有多支球隊對這批外野資源表達興趣，相關動作可能相當迅速。

光芒原本期待德盧卡在2024年接替希里（Jose Siri）鎮守中外野，然而他季初肩傷，短暫回歸後又因腿傷報銷，使得球隊整季都在中外野位置上疲於調整。

其間Kameron Misner防守表現亮眼，但打擊熄火；辛普森與曼古姆雖分擔大量中外野先發，但仍屬補丁性質，其中辛普森更是在外野守備上還在學習定位與運用速度；穆林斯的加入正是光芒長期欠缺的穩定性與老將存在。

穆林斯被視為聯盟最具觀賞性的中外野手之一，他經常在外野完成高難度飛撲與追球，自2018年登上大聯盟以來，他在OAA（高於平均出局數） 評價中每季皆為正值；2025年他的OAA為+4，符合生涯標準。

光芒外野去年火力疲軟，僅擊出29支全壘打（全聯盟最少），OPS 也僅.663（聯盟第26），防守同樣不理想，團隊OAA為-9，守備價值（fielding run value）更為-12。

穆林斯過去證明自己有能力帶來火力與速度，2021年他打出 .291/.360/.518、137 OPS+，成為金鶯隊史首位30轟、30盜球員，並獲選明星賽與銀棒獎；然而近4季他的攻擊數據走弱，打擊三圍僅.237/.308/.403、 OPS+102。

2025年在金鶯表現起伏極大，後69場僅打出.208、OPS .636，轉戰大都會後也未止跌，42場比賽打擊率僅.182。

儘管如此，穆林斯自2022年起每季仍穩定貢獻15～18支全壘打，盜壘數從未低於19次，2025年衝刺速度仍落在第77百分位，顯示其爆發力尚未衰退。

他的拉打飛球比率去年達29.6%（全聯盟第8），為生涯新高，只要維持此趨勢，全壘打產量仍具可期待性。

關鍵字： 坦帕灣光芒MLB棒球

