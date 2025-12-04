運動雲

連3季吞百敗後洛磯傳重大改組！　延攬道奇副總裁伯恩斯任總經理

▲伯恩斯（Josh Byrnes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伯恩斯（Josh Byrnes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯宣布重大人事異動，從衛冕世界大賽冠軍洛杉磯道奇延攬副總裁伯恩斯（Josh Byrnes）出任總經理，希望藉此扭轉球隊近年連續沉淪的局面；伯恩斯將與新任棒球營運總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）再度合作，攜手打造全新的棒球決策團隊。

伯恩斯過去與德波德斯塔在1990年代的克里夫蘭球團共同打下基礎，其後各自在不同球隊累積管理經歷，如今再度成為搭檔；德波德斯塔透過球隊聲明盛讚伯恩斯的加入：「我非常興奮能把喬許帶進我們的團隊，棒球界極少有高層同時具備他的求知欲、豐富經驗與場上成功；我們非常幸運能增加他這位戰力，他的加入立即強化了我們整個棒球營運部門。」

伯恩斯現年55歲，是近年道奇前台的重要成員，剛隨隊達成世界大賽2連霸，並在2020年道奇奪冠時同樣身在其中，他也曾在紅襪隊擔任助理總經理，參與2004年的紅襪冠軍之旅。

接任卸任總經理施密特（Bill Schmidt）留下的位置後，伯恩斯對於回到曾任職的洛磯隊顯得熱血滿滿，他表示：「我很興奮能重返洛磯隊組織，尤其是在球隊未來如此令人期待的時刻，能再次與保羅合作是難得的機會，我迫不及待想加入他和整個團隊，努力將具冠軍水準的棒球帶回洛磯隊。」

伯恩斯對國聯西區了解很深，他曾在響尾蛇與教士隊任職前台，熟悉同區競爭環境，也被視為洛磯隊重建的重要武器。

洛磯已連續3季吞下100敗，本季更以43勝119敗收場，僅差一步寫下史上162場賽制以來最差紀錄；球隊已連續7年無緣季後賽，德波德斯塔上任後隨即做出第一步改革，將代理總教練謝弗（Warren Schaeffer）扶正為正式教頭，接替今年5月因慘澹開季7勝33敗而遭開除的隊史勝場王布萊克（Bud Black）。

儘管戰績低迷，洛磯仍擁有一批具潛力的年輕核心，包括明星捕手古德曼（Hunter Goodman）與游擊手托瓦爾（Ezequiel Tovar）；球隊去年也以第4順位選進強打新秀霍勒迪（Ethan Holliday），其父霍勒迪（Matt Holliday）是2007年「Rocktober」奇蹟的重要象徵人物。

不過，洛磯仍背負沉重薪資包袱，布萊恩（Kris Bryant）自2022年簽下7年1.82億美元合約後，因傷勢纏身僅出賽170場，成為團隊補強上的難題。

關鍵字： 科羅拉多落磯MLB

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

