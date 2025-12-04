連3季吞百敗後洛磯傳重大改組！　延攬道奇副總裁伯恩斯任總經理

▲伯恩斯（Josh Byrnes）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯宣布重大人事異動，從衛冕世界大賽冠軍洛杉磯道奇延攬副總裁伯恩斯（Josh Byrnes）出任總經理，希望藉此扭轉球隊近年連續沉淪的局面；伯恩斯將與新任棒球營運總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）再度合作，攜手打造全新的棒球決策團隊。

The Colorado Rockies announced today that they have named Josh Byrnes as the club's general manager. pic.twitter.com/1dLaQki0gD [廣告]請繼續往下閱讀... December 3, 2025

伯恩斯過去與德波德斯塔在1990年代的克里夫蘭球團共同打下基礎，其後各自在不同球隊累積管理經歷，如今再度成為搭檔；德波德斯塔透過球隊聲明盛讚伯恩斯的加入：「我非常興奮能把喬許帶進我們的團隊，棒球界極少有高層同時具備他的求知欲、豐富經驗與場上成功；我們非常幸運能增加他這位戰力，他的加入立即強化了我們整個棒球營運部門。」

伯恩斯現年55歲，是近年道奇前台的重要成員，剛隨隊達成世界大賽2連霸，並在2020年道奇奪冠時同樣身在其中，他也曾在紅襪隊擔任助理總經理，參與2004年的紅襪冠軍之旅。

The Rockies are hiring Josh Byrnes as the team's new general manager according to multiple reports.



Byrnes has previously been the GM for the Padres and the Diamondbacks, and has been with the Dodgers as their senior vice president of baseball operations since 2014. pic.twitter.com/CD37SkRS5v — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 3, 2025

接任卸任總經理施密特（Bill Schmidt）留下的位置後，伯恩斯對於回到曾任職的洛磯隊顯得熱血滿滿，他表示：「我很興奮能重返洛磯隊組織，尤其是在球隊未來如此令人期待的時刻，能再次與保羅合作是難得的機會，我迫不及待想加入他和整個團隊，努力將具冠軍水準的棒球帶回洛磯隊。」

伯恩斯對國聯西區了解很深，他曾在響尾蛇與教士隊任職前台，熟悉同區競爭環境，也被視為洛磯隊重建的重要武器。

洛磯已連續3季吞下100敗，本季更以43勝119敗收場，僅差一步寫下史上162場賽制以來最差紀錄；球隊已連續7年無緣季後賽，德波德斯塔上任後隨即做出第一步改革，將代理總教練謝弗（Warren Schaeffer）扶正為正式教頭，接替今年5月因慘澹開季7勝33敗而遭開除的隊史勝場王布萊克（Bud Black）。

Kris Bryant Still Bothered By Back Pain, Not Considering Retirement https://t.co/IYp2E5Ksip pic.twitter.com/dRaOn0fucC — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) November 1, 2025

儘管戰績低迷，洛磯仍擁有一批具潛力的年輕核心，包括明星捕手古德曼（Hunter Goodman）與游擊手托瓦爾（Ezequiel Tovar）；球隊去年也以第4順位選進強打新秀霍勒迪（Ethan Holliday），其父霍勒迪（Matt Holliday）是2007年「Rocktober」奇蹟的重要象徵人物。

不過，洛磯仍背負沉重薪資包袱，布萊恩（Kris Bryant）自2022年簽下7年1.82億美元合約後，因傷勢纏身僅出賽170場，成為團隊補強上的難題。